Фернанду Сантуш возглавил сборную Польши по футболу

У сборной Польши появился новый главный тренер: всемирно известный специалист
Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш был назначен наставником национальной команды Польши.
Опытный специалист стал третьим иностранным тренером в истории сборной Польши после Лео Бенхаккера и Паулу Соузы, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.
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Отставка Михневича
68-летний Фернанду Сантуш был объявлен новым главным тренером сборной Польши. Местный футбольный союз принял решение не продлевать контракт с уже бывшим наставником "Кадры" Чеславом Михневичем. Он вывел команду в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, где его сборная уступила Франции со счетом 1:3. Михневича критиковали за то, что под его руководством команда играла слишком осторожно.
Логика назначения Сантуша не вполне ясна, поскольку он был уволен из сборной Португалии после Кубка Мира-2022 с той же формулировкой, что и Чеслав Михневич.
Заслуги Сантуша
Однако у португальского специалиста есть опыт побед на больших турнирах — это именно то, что необходимо полякам. Под руководством этого наставника сборная Португалии победила на Евро-2016, при этом не выиграла в основное время ни одного поединка плей-офф.
На ЧМ-2022 в Катаре португальцы дошли до четвертьфинала, где неожиданно уступили сборной Марокко. Это стало одной из причин увольнения Сантуша. Второй оказалась атмосфера в команде, которая ухудшилась из-за того, что Криштиану Роналду был лишен места в основном составе.
Напомним, новым главным тренером сборной Португалии стал Роберто Мартинес. Незадолго до этого он был уволен из сборной Бельгии, которая не сумела выйти из группы на Мундиале в Катаре.