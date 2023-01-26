Вадим Гутцайт предположил, что Украина бойкотировала Олимпиаду-2024 из-за россиян

Украина будет бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за россиян: что известно
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) на своей странице в Facebook допустил, что Украина откажется от участия в Олимпийских играх-2024.
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Международный олимпийский комитет отстранил россиян и белорусов от участия в интернациональных турнирах после начала полномасштабной войны в Украине. Однако в последнее время начались разговоры
Украина против возвращения россиян в спорт
"Уже началась дискуссия о возможности участия в соревнованиях атлетов из всех стран, особенно между которыми продолжаются войны. Заявление МОК по итогам заседания Исполкома 25 января 2023 фактически является описанием ситуации, которая сложилась в Олимпийском движении в связи с полномасштабной агрессией рф с помощью РБ, начатой во время Олимпийского перемирия.
В рамках дальнейших консультаций, организованных МОК, к сожалению, вопрос допуска россиян и белорусов поднимался большинством НОКов. Украина и некоторые государства-партнеры, бравшие слово, выступили против этого до завершения агрессии россии. Для всего украинского спортивного сообщества — это принципиальный вопрос. В этом нас поддерживает и Президент нашего государства и все общество", — написал Вадим Гутцайт.
Не время для компромиссов
Глава НОК Украины отметил, что многие международные федерации возмутилась попыткой продвигать возвращение россиян и белорусов. Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК.
"Недопустима такая ситуация и для нашего государства. Мы обращались и будем обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК.
Наша позиция неизменна: пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях.
Безусловно, наши национальные спортивные федерации должны усилить коммуникацию с международными федерациями, чтобы запрет остался в силе.
В настоящее время идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.
Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде", — объяснил Вадим Гутцайт.
Напомним, накануне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе поединка за Суперкубок из российской Казани в столицу Греции Афины.