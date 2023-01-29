Новак Джокович, отец которого оскандалился с символикой рф, в десятый раз победил на Australian Open

Новак Джокович / Фото: REUTERS/Loren Elliott

Звезда мирового тенниса Новак Джокович снова станет первой ракеткой. В финале мужского турнира Australian Open он победил Стефаноса Циципаса.

Об этом пишет The Guardian.

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В воскресенье, 29 января, состоялся финал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в мужском разряде. В решающем поединке серб Новак Джокович в трех сетах победил грека Стефаноса Циципаса.

Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу Джоковича. Во второй партии Циципас навязал конкурентную борьбу сербу. Судьба сета определилась на тайбрейке, который выиграл Джокович со счетом 7:4. В решающем сете он тоже одержал победу со счетом 7:5.

Джокович — лишь второй человек в истории, выигравший 10 и более крупных одиночных турниров на любом турнире Большого шлема, после 14 титулов Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции. Он снова первый в мире тенниса с июня прошлого года, когда уступил первое место Даниилу Медведеву.

Скандал с отцом

Участие Новака Джоковича в Australian Open не обошлось без скандалов. Его отца, Срджана Джоковича, подвергли критике за то, что во время турнира он позировал с болельщиком в футболке с буквой Z и надписью "Где мы, там Россия". Федерация тенниса Австралии предупредила Новака Джоковича и его семью о недопустимости продвижения политических взглядов во время турнира. В итоге Срджан Джокович не пришел на матч сына в полуфинале и финале Australian Open

Напомним, Новак Джокович объяснил, почему считает себя лучшим теннисистом в мире.