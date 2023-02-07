Спортсмен Дмитрий Пидопригора из Харькова погиб в бою с россиянами в Луганской области

До того как стать военнослужащим, спортсмен помогал украинской армии в качестве волонтера

В Белогоровке в Луганской области погиб украинский спортсмен Дмитрий Пидопригора. Он отдал свою жизнь в борьбе с россиянами еще 19 января, но о трагическом случае стало известно только сейчас.

Украинец получил ранения, не совместимые с жизнью, во время вражеского обстрела, сообщил Харьковский городской совет.

Потеря для украинского спорта

34-летний Дмитрий Пидопригора является обладателем Кубка Украины по фитнесу и бодибилдингу. Харьковчанин в качестве волонтера помогал армии с первых дней полномасштабного военного вторжения россиян, а затем и сам вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

"На Луганщине под минометным обстрелом в Белогоровке погиб харьковский бодибилдер Дмитрий Пидопригора — обладатель Кубка Украины по бодибилдингу и фитнесу 2021 года, открытого Кубка Полтавской области, неоднократный призер чемпионатов Украины", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее украинский спорт понес еще одну тяжелую утрату. В Донецкой области при обороне Бахмута погиб известный пауэрлифтер Андрей Дмитриев.

Незадолго до этого на фронте погиб представитель Смешанных боевых искусств (ММА) Эдуард Кострица.

Также известно о смерти в бою участника юношеской Олимпиады, фигуриста Дмитрия Шарпара, который отражал атаки противника под Бахмутом.