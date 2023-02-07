Спортсмен Дмитрий Пидопригора из Харькова погиб в бою с россиянами в Луганской области

Украинский спортсмен-богатырь Дмитрий Пидопригора погиб в Луганской области: что известно
В Белогоровке в Луганской области погиб украинский спортсмен Дмитрий Пидопригора. Он отдал свою жизнь в борьбе с россиянами еще 19 января, но о трагическом случае стало известно только сейчас.
Украинец получил ранения, не совместимые с жизнью, во время вражеского обстрела, сообщил Харьковский городской совет.
-
Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция
-
Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера
-
Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года
-
В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены
-
Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто
-
В Украине резко подскочил спрос на электрокары: последние данные рынка
-
Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"
-
Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
-
Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
-
"Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам
Потеря для украинского спорта
34-летний Дмитрий Пидопригора является обладателем Кубка Украины по фитнесу и бодибилдингу. Харьковчанин в качестве волонтера помогал армии с первых дней полномасштабного военного вторжения россиян, а затем и сам вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
"На Луганщине под минометным обстрелом в Белогоровке погиб харьковский бодибилдер Дмитрий Пидопригора — обладатель Кубка Украины по бодибилдингу и фитнесу 2021 года, открытого Кубка Полтавской области, неоднократный призер чемпионатов Украины", — сказано в сообщении.
Напомним, ранее украинский спорт понес еще одну тяжелую утрату. В Донецкой области при обороне Бахмута погиб известный пауэрлифтер Андрей Дмитриев.
Незадолго до этого на фронте погиб представитель Смешанных боевых искусств (ММА) Эдуард Кострица.
Также известно о смерти в бою участника юношеской Олимпиады, фигуриста Дмитрия Шарпара, который отражал атаки противника под Бахмутом.