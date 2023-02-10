Мбаппе, Бензема и Месси претендуют на звание "Игрок года ФИФА"
Сразу два футболиста французского "ПСЖ" оказались среди претендентов гонки за приз The Best FIFA Men’s Player-2022. Компанию Лионелю Месси и Килиану Мбаппе в тройке соискателей награды составил Карим Бензема.
Церемония награждения состоится 27 февраля 2023 года, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
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Три футбольных супергероя
35-летний Лионель Месси в 2022 году вместе с "ПСЖ" выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. В составе сборной Аргентины ветеран победил на чемпионате мира в Катаре.
24-летний Килиан Мбаппе на клубном уровне завоевал те же трофеи, что и его опытный партнер по "ПСЖ". Помимо этого он дошел со сборной Франции до финала Мундиаля и стал самым результативным игроком турнира.
35-летний Карим Бензема в составе мадридского "Реала" завоевал чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Именно французский бомбардир является действующим обладателем "Золотого мяча".
Как определялись финалисты премии ФИФА
Был составлен шорт-лист из 14 игроков. Участники голосования расставили их на первое, второе и третье места.
Баллы претендентам на награду начислялись в зависимости от того, какое место они заняли (пять баллов за первое, три за второе и одно за третье).
Награда лучшего игрока ФИФА среди мужчин будет вручена футболисту, набравшему наибольшее количество очков.
Если финалисты набрали равное количество очков, награда будет вручена тому, кто получил наибольшее количество вариантов первого выбора.
Напомним, Сергей Ребров может возглавить сборную Украины уже в конце февраля. Ему предстоит подготовить команду к двум товарищеским матчам, которые запланированы на конец марта.
Тем временем откладывается возвращение в строй полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко. Он до сих пор восстанавливается от последствий тяжелой травмы.
А главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии. Он подпишет контракт сроком на три года.