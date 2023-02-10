Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Мбаппе, Бензема и Месси претендуют на звание "Игрок года ФИФА" arrow

Мбаппе, Бензема и Месси претендуют на звание "Игрок года ФИФА"

10 февраля 2023 19:42
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Мбаппе, Бензема и Месси претендуют на звание "Игрок года ФИФА"
В конце февраля будет определен лучший футболист прошлого года
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Сразу два футболиста французского "ПСЖ" оказались среди претендентов гонки за приз The Best FIFA Men’s Player-2022. Компанию Лионелю Месси и Килиану Мбаппе в тройке соискателей награды составил Карим Бензема. 

Церемония награждения состоится 27 февраля 2023 года, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА). 

Читайте также:

Три футбольных супергероя 

35-летний Лионель Месси в 2022 году вместе с "ПСЖ" выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. В составе сборной Аргентины ветеран победил на чемпионате мира в Катаре.

24-летний Килиан Мбаппе на клубном уровне завоевал те же трофеи, что и его опытный партнер по "ПСЖ". Помимо этого он дошел со сборной Франции до финала Мундиаля и стал самым результативным игроком турнира.

35-летний Карим Бензема в составе мадридского "Реала" завоевал чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Именно французский бомбардир является действующим обладателем "Золотого мяча".

Месси и Мбаппе

Как определялись финалисты премии ФИФА

Был составлен шорт-лист из 14 игроков. Участники голосования расставили их на первое, второе и третье места. 

Баллы претендентам на награду начислялись в зависимости от того, какое место они заняли (пять баллов за первое, три за второе и одно за третье). 

Награда лучшего игрока ФИФА среди мужчин будет вручена футболисту, набравшему наибольшее количество очков.
Если финалисты набрали равное количество очков, награда будет вручена тому, кто получил наибольшее количество вариантов первого выбора.

Напомним, Сергей Ребров может возглавить сборную Украины уже в конце февраля. Ему предстоит подготовить команду к двум товарищеским матчам, которые запланированы на конец марта. 

Тем временем откладывается возвращение в строй полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко. Он до сих пор восстанавливается от последствий тяжелой травмы. 

А главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии. Он подпишет контракт сроком на три года. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

08:43 Есть попадание в энергообъекты: Днепропетровская ОВА сообщила о последствиях ночной атаки дронов

08:35 Более 1100 оккупантов за сутки отправились к Кобзону: Генштаб объявил огромные потери рф

08:25 Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине: где и когда о ней объявит Байден

08:23 Обстрелы Донецкой области: за сутки погиб один гражданский человек, четверо ранены

08:12 Из-за санкций россия сократит добычу нефти: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:08 Когда россия начнет новое наступление на украинские территории: прогноз Белого дома

08:00 В Украине потеплеет до +5: на севере и в Винницкой области ожидается снег

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром

07:45 Мобилизация в Украине: как отцу-одиночке получить отсрочку

07:43 Разгром оккупантов под Угледаром: ISW прогнозирует новые поражения российской армии

Новина з відео

22:48 Расписанные гильзы, ракеты и буржуйки: в Киеве откроют оригинальную выставку о войне

Новина з відео

19:48 Linkin Park выпустил видеоклип, который создал искусственный интеллект

Новина з відео

19:28 "Я горжусь нашим народом": Зеленский трогательно поблагодарил украинцев

Новина з відео

18:57 Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова презентовала первую украиноязычную песню, которую дважды переписывала

Новина з відео

18:04 "Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 11 февраля: Ракам — уделить время быту, Козерогам — приготовиться к неожиданностям

Новина з відео

17:22 Минкульт предложил Киевской консерватории отказаться от Чайковского в названии и напомнил о законе

Новина з відео

14:06 В Турции из-под завалов достали украинку и ее 4-летнего сына, — CNN

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Актуальное по теме

None 11 Февраль 08:44

Есть попадание в энергообъекты: Днепропетровская ОВА сообщила о последствиях ночной атаки дронов

None 11 Февраль 08:23

Обстрелы Донецкой области: за сутки погиб один гражданский человек, четверо ранены

None 11 Февраль 08:30

Из-за санкций россия сократит добычу нефти: что известно

None 11 Февраль 08:08

Когда россия начнет новое наступление на украинские территории: прогноз Белого дома

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB