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Забьет ли Малиновский третий гол в трех матчах: анонс игры "Клермон" — "Марсель"

11 февраля 2023 13:02
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Где и когда смотреть матч Клермон против Марселя — Малиновский выйдет в основе
"Олимпик" может продолжить серию выездных побед в Лиге 1
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Плотный график матчей "Марселя" привел к тому, что команда Игора Тудора проведет третий поединок меньше, чем за неделю. 

Соперником "Олимпика" станет скромный "Клермон", сообщает портал Новини.LIVE

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"Марсель" продолжает преследовать "ПСЖ" в турнирной таблице. Беспроигрышная серия "Олимпика", которая оборвалась в прошлом туре, позволила команде вырваться на вторую строчку в турнирной таблице. Посреди недели "Марсель" выбил "ПСЖ" из Кубка Франции и теперь попробует продлить радость болельщикам победой над новым соперником. 

Где и когда смотреть матч "Клермон" — "Марсель" 

Поединок 23-го тура состоится в субботу, 11 февраля. Встречи "Клермона" с "Олимпиком" начнется в 22:00 по киевскому времени. Команды на поле стадиона "Габриэль Монпье" выведет главный судья Руди Буке. 

Болельщики в Украине смогут посмотреть матч "Клермон" — "Марсель" онлайн. На канале "Футбол" поединок покажет видеосервис Megogo. 

Анонс матча "Клермон" — "Марсель" 

Команда Паскаля Гастьяна в сезоне 2022/2023 является типичным середняком турнирной таблицы. После 22 туров у "Клермона" 11 место. В трех последних матчах команде не удавалось победить. "Нант" и "Лилль" не сумели забить Мори Диаву, те встречи закончились без голов. Зато "Монако" на выезде победил "Клермон" со счетом 2:0. У себя дома команда Гастьяна за пять последних матчей добыла только одну победу. 

Болельщики "Марселя" мечтают о борьбе за чемпионский титул. Их команда уже вторая в турнирной таблице. Но отставание от "ПСЖ" составляет восемь очков. Тут важно сохранить вторую строчку, ведь "Ланс" и "Монако" совсем близко. К выходу в Лигу чемпионов "Олимпик" может добавить Кубок Франции. На неделе "Марсель" выбил "ПСЖ" и прошел в четвертьфинал. 

В том матче свой второй гол за южан забил Руслан Малиновский. Местная пресса и болельщики хвалят украинца уже несколько дней. Он поймал кураж, должен выйти на матч с "Клермоном" в основе и вполне может продлить голевую серию. Подопечные Игора Тудора выиграли четыре поединка на выезде подряд. Только усталость может им помешать взять очки на стадионе "Габриэль Монпье". 

Напомним, президент МОК Томас Бах гневно отреагировал на требования Украины не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024.

А защитник сборной Украины Илья Забарный не может дебютировать за "Борнмут". Главный тренер команды рассказал, почему молодой футболист не сыграет против "Ньюкасла". 

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