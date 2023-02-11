Где и когда смотреть матч Клермон против Марселя — Малиновский выйдет в основе

"Олимпик" может продолжить серию выездных побед в Лиге 1

Плотный график матчей "Марселя" привел к тому, что команда Игора Тудора проведет третий поединок меньше, чем за неделю.

Соперником "Олимпика" станет скромный "Клермон", сообщает портал Новини.LIVE.

"Марсель" продолжает преследовать "ПСЖ" в турнирной таблице. Беспроигрышная серия "Олимпика", которая оборвалась в прошлом туре, позволила команде вырваться на вторую строчку в турнирной таблице. Посреди недели "Марсель" выбил "ПСЖ" из Кубка Франции и теперь попробует продлить радость болельщикам победой над новым соперником.

Где и когда смотреть матч "Клермон" — "Марсель"

Поединок 23-го тура состоится в субботу, 11 февраля. Встречи "Клермона" с "Олимпиком" начнется в 22:00 по киевскому времени. Команды на поле стадиона "Габриэль Монпье" выведет главный судья Руди Буке.

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𝐏𝐫𝐞́𝐜𝐢𝐞𝐮𝐱 dans le jeu et auteur de 3️⃣ 𝐫𝐞́𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 sur le mois de janvier, @Alexis_Sanchez remporte pour la deuxième fois cette saison ce titre de meilleur Olympien ! 👏 pic.twitter.com/tZl1HMTgVx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 10, 2023

Болельщики в Украине смогут посмотреть матч "Клермон" — "Марсель" онлайн. На канале "Футбол" поединок покажет видеосервис Megogo.

Анонс матча "Клермон" — "Марсель"

Команда Паскаля Гастьяна в сезоне 2022/2023 является типичным середняком турнирной таблицы. После 22 туров у "Клермона" 11 место. В трех последних матчах команде не удавалось победить. "Нант" и "Лилль" не сумели забить Мори Диаву, те встречи закончились без голов. Зато "Монако" на выезде победил "Клермон" со счетом 2:0. У себя дома команда Гастьяна за пять последних матчей добыла только одну победу.

Болельщики "Марселя" мечтают о борьбе за чемпионский титул. Их команда уже вторая в турнирной таблице. Но отставание от "ПСЖ" составляет восемь очков. Тут важно сохранить вторую строчку, ведь "Ланс" и "Монако" совсем близко. К выходу в Лигу чемпионов "Олимпик" может добавить Кубок Франции. На неделе "Марсель" выбил "ПСЖ" и прошел в четвертьфинал.

𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 🌋



Nos Olympiens se déplacent en Auvergne pour affronter 𝐂𝐥𝐞𝐫𝐦𝐨𝐧𝐭 ce soir à 2️⃣1️⃣H. 🔵⚪️ #CF63OM



👤𝐑𝐮𝐝𝐝𝐲 𝐁𝐮𝐪𝐮𝐞𝐭 pic.twitter.com/feZuK5jUWG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 11, 2023

В том матче свой второй гол за южан забил Руслан Малиновский. Местная пресса и болельщики хвалят украинца уже несколько дней. Он поймал кураж, должен выйти на матч с "Клермоном" в основе и вполне может продлить голевую серию. Подопечные Игора Тудора выиграли четыре поединка на выезде подряд. Только усталость может им помешать взять очки на стадионе "Габриэль Монпье".

Напомним, президент МОК Томас Бах гневно отреагировал на требования Украины не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024.

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