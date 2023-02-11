Стали известны стартовые составы на матч АПЛ Вест Хэм — Челси

Наставник "синих" удивил выбором игроков для основного состава на важный поединок

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги "Челси" сыграет с "Вест Хэмом" на "Олимпийском стадионе" в Лондоне. Тренеры уже называли стартовые составы своих команд.

Украинец Михаил Мудрик снова выйдет на поле с первых минут встречи, сообщает портал Новини.LIVE.

Лондонский "Челси" сыграл вничью два своих последних поединка, в которых не было забито ни одного гола. Главный тренер Грэм Поттер снова доверил место в основе Михаилу Мудрику. Вернулся после дисквалификации португалец Жоау Феликс.

Hammers in the house ⚒️ pic.twitter.com/nGLGpVdCuF — West Ham United (@WestHam) February 11, 2023

Неожиданным кажется выход в стартовом составе Рубена Лофтус-Чика. Для него это первое появление на поле в основе в 2023 году. При Поттер снова бросает в бой Кукурелью и Хавертца, которых в последнее время в Англии сильно критикуют. Зато Энцо Фернандес точно не сыграет против "молотобойцев".

В первом круге "Челси" удалось победить "Вест Хэм" со счетом 2:1.

Стартовые составы команд

"Вест Хэм": Фабианьски, Керер, Огбонна, Агер, Цоуфал, Райс, Пакета, Эмерсон, Боуэн, Антонио, Бенрахма.

Запасные: Хэги, Ананг, Джонсон, Форнальс, Ланцини, Даунс, Ингс, Соучек.

Тренер: Дэвид Мойес.

"Челси": Кепа, Джеймс, Бадьяшиль, Силва, Кукурелья, Фернандес, Лофтус-Чик, Мадуэке, Мудрик, Хаверц, Феликс.

Запасные: Беттинелли, Аспиликуэта, Чилуэлл, Чалоба, Чуквуэмека, Галлахер, Маунт, Зиеш, Фофана.

Тренер: Грэм Поттер.

Напомним, форвард сборной Англии Маркус Рашфорд был признан виновным в правонарушении, которое он совершил еще в прошлом году. Футболист "Манчестер Юнайтед" был остановлен полицией за превышение скорости.

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