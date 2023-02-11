Склади команд на матч Арсенал проти Брентфорда — Зінченко в основі

Подопечные Микеля Артеты попробуют реабилитироваться за поражение в прошлом туре

Лондонский "Арсенал" в рамках 23 тура английской Премьер-лиги принимает "Брентфорд". После фиаско неделю назад "канонирам" нужна победа.

Украинец Александр Зинченко начал матч в основном составе, сообщает портал Новини.LIVE.

Подопечные Томаса Франка не проигрывали в АПЛ с октября прошлого года. Однако и "Арсенал" является лидером чемпионата по количеству побед на выезде.

В прошлом туре "канониры" неожиданно проиграли "Эвертону" со счетом 0:1. К счастью для лондонцев, "Тоттенхэм" взял три очка в матче с "Манчестер Сити", так что между "Арсеналом" и "горожанами" остались все те же пять очков.

Look who's come to watch the boys 🤩 pic.twitter.com/uV61qPbm0Y — Arsenal (@Arsenal) February 11, 2023

Составы команд в матче "Арсенал" — "Брентфорд"

"Арсенал": Рамсдейл — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко — Парти, Эдегор, Джака — Сака, Нкетия, Мартинелли.

Запасные: Тернер, Томиясу, Холдинг, Тирни, Кивер, Виейра, Жоржиньо, Козье-Дюберри, Троссард.

Тренер: Микель Артета.

"Брентфорд": Райя — Айер, Пиннок, Ми — Расмуссен, Ньоргор, Йенсен, Янельт, Генри — Тоуни, Мбеумо.

Запасные: Кокс, Йоргенсен, Хики, Да Силва, Дамсгор, Баптист, Висса, Шаде, Льюис-Поттер.

Тренер: Томас Франк.

Напомним, ранее состоялся матч с участием "Вест Хэма" и "Челси". "Синие" в третий раз подряд сыграли вничью. Михаил Мудрик провел на поле 67 минут и помог своей команде забить гол.