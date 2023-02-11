Склади команд на матч Арсенал проти Брентфорда — Зінченко в основі

Александр Зинченко вышел в основе на матч "Арсенал" — "Брентфорд": составы команд
Лондонский "Арсенал" в рамках 23 тура английской Премьер-лиги принимает "Брентфорд". После фиаско неделю назад "канонирам" нужна победа.
Украинец Александр Зинченко начал матч в основном составе, сообщает портал Новини.LIVE.
-
NaVi завершили престижный турнир IEM по киберспорту в Катовице в ТОП-4
-
РФ начала свое большое наступление, но есть большие проблемы, — Данилов
-
Поляки стали хуже относиться к украинским беженцам
-
Оккупанты обстреливают Харьков: сообщают о сильных взрывах
-
Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 25 тыс. человек
-
Мадридский "Реал" выиграл Клубный чемпионат мира: как сыграл Лунин
-
Премьер Грузии обвиняет Украину в намерении перекинуть войну на их территорию
-
Зеленский уволил заместителя Нацгвардией Руслана Дзюбу: детали
-
Александр Гвоздик хочет забрать чемпионские пояса россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола
-
Мокрый снег и дождь: народный синоптик рассказала, какой будет погода завтра
Подопечные Томаса Франка не проигрывали в АПЛ с октября прошлого года. Однако и "Арсенал" является лидером чемпионата по количеству побед на выезде.
📍 On location#BrentfordFC | #ARSBRE pic.twitter.com/y2597Ho9OM— Brentford FC (@BrentfordFC) February 11, 2023
В прошлом туре "канониры" неожиданно проиграли "Эвертону" со счетом 0:1. К счастью для лондонцев, "Тоттенхэм" взял три очка в матче с "Манчестер Сити", так что между "Арсеналом" и "горожанами" остались все те же пять очков.
Look who's come to watch the boys 🤩 pic.twitter.com/uV61qPbm0Y— Arsenal (@Arsenal) February 11, 2023
Составы команд в матче "Арсенал" — "Брентфорд"
"Арсенал": Рамсдейл — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко — Парти, Эдегор, Джака — Сака, Нкетия, Мартинелли.
Запасные: Тернер, Томиясу, Холдинг, Тирни, Кивер, Виейра, Жоржиньо, Козье-Дюберри, Троссард.
Тренер: Микель Артета.
"Брентфорд": Райя — Айер, Пиннок, Ми — Расмуссен, Ньоргор, Йенсен, Янельт, Генри — Тоуни, Мбеумо.
Запасные: Кокс, Йоргенсен, Хики, Да Силва, Дамсгор, Баптист, Висса, Шаде, Льюис-Поттер.
Тренер: Томас Франк.
Напомним, ранее состоялся матч с участием "Вест Хэма" и "Челси". "Синие" в третий раз подряд сыграли вничью. Михаил Мудрик провел на поле 67 минут и помог своей команде забить гол.