Известны составы команд на матч 23 тура АПЛ Манчестер Сити — Астон Вилла

Хосеп Гвардиола и Унаи Эмери определили составы на матч 23 тура АПЛ

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимает "Астон Виллу". Команда Хосепа Гвардиолы является фаворитом противостояния.

Стали известны составы команд на этот поединок, сообщает портал Новини.LIVE.

Оба тренера не удивили выбором футболистов, которые начнут этот поединок с первых минут. У "Манчестер Сити" травмирован Джон Стоунз, так что номинально Гвардиола выставил на матч схему с тремя защитниками.

Looks like we've got a visitor at the Etihad this afternoon! 👀👋#ManCity pic.twitter.com/L7h3h1YaET — Manchester City (@ManCity) February 12, 2023

Наставник "Астон Виллы" продолжает доверять аргентинскому вратарю Эмилиано Мартинесу. Голкипер проводит очень хороший сезон, но в прошлом туре он пропустил четыре гола от "Лестера". Аргентинец отбил один из пяти ударов по своим воротам, но сохранил место в основе бирмингемцев.

Congratulations to Ollie Watkins, who is set to make his 100th Aston Villa appearance this afternoon. 💯 #MCIAVL pic.twitter.com/cNsF4njog6 — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 12, 2023

Составы на матч "Манчестер Сити" — "Астон Вилла"

"Манчестер Сити": Эдерсон — Лапорт, Рубен Диас, Уокер — Де Брюйне, Бернарду Силва — Грилиш, Марез, Гюндоган, Родри — Холанд.

Запасные: Филлипс, Аке, Ортега, Альварес, Гомес, Аканджи, Фоден, Палмер, Льюис.

Тренер: Хосеп Гвардиола.

"Астон Вилла": Мартинес — Янг, Конса, Чамберс, Динь — Рэмзи, Камара, Дуглас Луис, Буэндиа — Бэйли, Уоткинс.

Запасные: Кэш, Макгинн, Морено Лопера, Коутиньо, Дендонкер, Синисало, Зих, Звинкельс.

Тренер: Унаи Эмери.

Напомним, киевское "Динамо" готово подписать результативного нападающего за два с половиной миллиона евро. Украинский клуб ведет переговоры с футболистом и его агентом.

Тем временем в немецкой Бундеслиге "Унион Берлин" не отпускает в отрыв мюнхенскую "Баварию". В матче против "Лейпцига" футболист столичного клуба забил самый красивый гол тура.

А директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна рассказал перспективы в команде защитника сборной Украины Николая Матвиенко, которым интересуются в АПЛ.