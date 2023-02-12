Известны составы команд на матч 23 тура АПЛ Манчестер Сити — Астон Вилла

Гвардиола против Эмери: известны составы команд на матч "Манчестер Сити" — "Астон Вилла"
В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимает "Астон Виллу". Команда Хосепа Гвардиолы является фаворитом противостояния.
Стали известны составы команд на этот поединок, сообщает портал Новини.LIVE.
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Оба тренера не удивили выбором футболистов, которые начнут этот поединок с первых минут. У "Манчестер Сити" травмирован Джон Стоунз, так что номинально Гвардиола выставил на матч схему с тремя защитниками.
Looks like we've got a visitor at the Etihad this afternoon! 👀👋#ManCity pic.twitter.com/L7h3h1YaET— Manchester City (@ManCity) February 12, 2023
Наставник "Астон Виллы" продолжает доверять аргентинскому вратарю Эмилиано Мартинесу. Голкипер проводит очень хороший сезон, но в прошлом туре он пропустил четыре гола от "Лестера". Аргентинец отбил один из пяти ударов по своим воротам, но сохранил место в основе бирмингемцев.
Congratulations to Ollie Watkins, who is set to make his 100th Aston Villa appearance this afternoon. 💯 #MCIAVL pic.twitter.com/cNsF4njog6— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 12, 2023
Составы на матч "Манчестер Сити" — "Астон Вилла"
"Манчестер Сити": Эдерсон — Лапорт, Рубен Диас, Уокер — Де Брюйне, Бернарду Силва — Грилиш, Марез, Гюндоган, Родри — Холанд.
Запасные: Филлипс, Аке, Ортега, Альварес, Гомес, Аканджи, Фоден, Палмер, Льюис.
Тренер: Хосеп Гвардиола.
"Астон Вилла": Мартинес — Янг, Конса, Чамберс, Динь — Рэмзи, Камара, Дуглас Луис, Буэндиа — Бэйли, Уоткинс.
Запасные: Кэш, Макгинн, Морено Лопера, Коутиньо, Дендонкер, Синисало, Зих, Звинкельс.
Тренер: Унаи Эмери.
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