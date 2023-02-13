Барселона перемогла Вільярреал з мінімальним рахунком

Команда Хави показала отличную игру

"Барселона" в очередной раз в сезоне победила с минимальным счетом. На этот раз каталонцы на выезде обыграли "Вильярреал", а единственный гол провел Педри.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

"Вильярреал" – "Барселона" – 0:1

Гол: Педри, 18

"Вильярреал": Рейна – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Тригейрос, 83) – Коклен (Чуквезе, 36), Капу, Парехо, Баэна (Ниньо, 83) – Моралес (Мохика, 83), Пино

"Барселона": тер Штеген – Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде – Педри, де Йонг, Кессье (Альба, 89) – Рафинья (Ферран Торрес, 81), Левандовский, Гави

Предупреждения: Пау Торрес, 37, Баэна, 49, Парехо, 62, Альберто Морено, 71 – Араухо, 43, де Йонг, 56, Кунде, 58, Рафинья, 81

На 3-й минуте идеальный пас пас вывел Левандовского на ворота, но Рейна удачно по футзальному сыграл на выходе.

Вратарь-ветеран, однако, ничего не сумел поделать, когда сам Роберт вывел на ворота Педри. Были в первом тайме у гостей шансы удвоить, но Левандовский снова проиграл дуэль Рейне.

Большой, лучший и лучший pic.twitter.com/CJEAlgNYr0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 February 2023

Лишь после этого "Вильярреал" смог достойно ответить, причем после обрезки самих каталонцев – Моралес выбежал на ворота, но не попал в них.

Благодаря этой победе "Барса" оторвалась от "Реала" на 11 очков, но "королевский" клуб пропускал этот тур из-за участия в Клубном чемпионате мира.

В следующем туре "Вильярреал" будет играть в гостях против Мальорки, а "Барселона" будет принимать сначала английский "Манчестер Юнайтед", а затем - "Кадис".

Ничья лидеров АПЛ "Арсенала" с "Брентфордом" в 23-м туре позволила "Ман сити" в случае победы приблизиться вплотную перед очным противостоянием и подопечные Пепа Гвардиолы воспользовались этой возможностью . В поединке с "Астон Виллой" они победили со счетом 3:1.