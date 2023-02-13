Барселона перемогла Вільярреал з мінімальним рахунком

На пути к чемпионству: "Барселона" снова побеждает минимально
"Барселона" в очередной раз в сезоне победила с минимальным счетом. На этот раз каталонцы на выезде обыграли "Вильярреал", а единственный гол провел Педри.
Подробности матча в материале Новини.LIVE.
-
Индия не хочет производить с россией вертолеты, но может согласиться на производство ПЗРК "Игла"
-
Оккупанты хотят снести в Мариуполе все поврежденные дома до конца 2023 года
-
Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать
-
Зерновое соглашение: сколько продовольствия Украина отправила за границу
-
Оккупанты жестоко казнили кувалдой боевика из ЧВК "Вагнер": за что на этот раз
-
В США состоялось главное событие года: кто стал победителем Супербоула-2023
-
Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 34 тысячи
-
Более полутысячи оккупантов уничтожены Силами обороны за сутки: Генштаб опубликовал свежие потери рф
-
Королева R&B вернулась и намекнула на вторую беременность: как прошло выступление Рианны на Супербоул-2023
-
Россияне не отказались от тактики ракетных ударов, ждем следующий обстрел на 24 февраля, — Гуменюк
"Вильярреал" – "Барселона" – 0:1
Гол: Педри, 18
"Вильярреал": Рейна – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Тригейрос, 83) – Коклен (Чуквезе, 36), Капу, Парехо, Баэна (Ниньо, 83) – Моралес (Мохика, 83), Пино
"Барселона": тер Штеген – Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде – Педри, де Йонг, Кессье (Альба, 89) – Рафинья (Ферран Торрес, 81), Левандовский, Гави
Предупреждения: Пау Торрес, 37, Баэна, 49, Парехо, 62, Альберто Морено, 71 – Араухо, 43, де Йонг, 56, Кунде, 58, Рафинья, 81
На 3-й минуте идеальный пас пас вывел Левандовского на ворота, но Рейна удачно по футзальному сыграл на выходе.
Вратарь-ветеран, однако, ничего не сумел поделать, когда сам Роберт вывел на ворота Педри. Были в первом тайме у гостей шансы удвоить, но Левандовский снова проиграл дуэль Рейне.
Большой, лучший и лучший pic.twitter.com/CJEAlgNYr0— FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 February 2023
Лишь после этого "Вильярреал" смог достойно ответить, причем после обрезки самих каталонцев – Моралес выбежал на ворота, но не попал в них.
Благодаря этой победе "Барса" оторвалась от "Реала" на 11 очков, но "королевский" клуб пропускал этот тур из-за участия в Клубном чемпионате мира.
В следующем туре "Вильярреал" будет играть в гостях против Мальорки, а "Барселона" будет принимать сначала английский "Манчестер Юнайтед", а затем - "Кадис".
Ничья лидеров АПЛ "Арсенала" с "Брентфордом" в 23-м туре позволила "Ман сити" в случае победы приблизиться вплотную перед очным противостоянием и подопечные Пепа Гвардиолы воспользовались этой возможностью . В поединке с "Астон Виллой" они победили со счетом 3:1.