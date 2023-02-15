Известны составы команд на матч 1/8 ЛЧ Брюгге — Бенфика

Яремчук остался в запасе: составы на матч 1/8 ЛЧ "Брюгге" — "Бенфика"
Форвард сборной Украины Роман Яремчук начнет в запасе матч 1/8 Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Наставник "Брюгге" не выпустил в основе и Феррана Ютгла, другого голеадора команды.
Уже известны стартовые составы на этот еврокубковый поединок, сообщает портал Новини.LIVE.
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В среду, 15 февраля, бельгийский "Брюгге" принимает португальскую "Бенфику" на стадионе "Ян Брейдель" в рамках первого поединка 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.
📍 Jan Breydelstadion!#BRUSLB | #EuAmoOBenfica pic.twitter.com/8E7qlfgRXb— SL Benfica (@SLBenfica) February 15, 2023
"Брюгге" — "Бенфика": стартовые составы
"Брюгге": Миньоле — Клинтон Мата, Хендри, Мехеле, Мейер — Одои, Оньедика — Ванакен — Бьюкенан, Сова — Лэнг.
Тренер: Скотт Паркер.
"Бенфика": Влаходимос — Ба, Антонио Силва, Отаменди, Гримальдо — Флорентино, Чикиньо — Жоау Мариу — Аурснес, Рафа Силва — Гонсалу Рамуш.
Тренер: Рогер Шмидт.
Напомним, уже известны стартовые составы на перенесенный матч 12 тура английской Премьер-лиги между лондонским "Арсеналом" и "Манчестер Сити". Александр Зинченко вышел в основе на игру против своей бывшей команды.
Также стали известны стартовые составы на матч 1/8 Лиги чемпионов между "Челси" и дортмундской "Боруссией". Украинец Михаил Мудрик снова сыграет с первых минут поединка.