Известны составы команд на матч 1/8 ЛЧ Брюгге — Бенфика

Португальская команда является фаворитом поединка с бельгийцами

Форвард сборной Украины Роман Яремчук начнет в запасе матч 1/8 Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Наставник "Брюгге" не выпустил в основе и Феррана Ютгла, другого голеадора команды.

Уже известны стартовые составы на этот еврокубковый поединок, сообщает портал Новини.LIVE.

В среду, 15 февраля, бельгийский "Брюгге" принимает португальскую "Бенфику" на стадионе "Ян Брейдель" в рамках первого поединка 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.

"Брюгге" — "Бенфика": стартовые составы

"Брюгге": Миньоле — Клинтон Мата, Хендри, Мехеле, Мейер — Одои, Оньедика — Ванакен — Бьюкенан, Сова — Лэнг.

Тренер: Скотт Паркер.

"Бенфика": Влаходимос — Ба, Антонио Силва, Отаменди, Гримальдо — Флорентино, Чикиньо — Жоау Мариу — Аурснес, Рафа Силва — Гонсалу Рамуш.

Тренер: Рогер Шмидт.

Напомним, уже известны стартовые составы на перенесенный матч 12 тура английской Премьер-лиги между лондонским "Арсеналом" и "Манчестер Сити". Александр Зинченко вышел в основе на игру против своей бывшей команды.

Также стали известны стартовые составы на матч 1/8 Лиги чемпионов между "Челси" и дортмундской "Боруссией". Украинец Михаил Мудрик снова сыграет с первых минут поединка.