В УАФ прокомментировали отстранение Павелко: произойдет ли оно на самом деле
Президент Ассоциации футбола Украины Андрей Павелко может быть отстранен от должности на месяц по решению суда. Однако в УАФ утверждают, что эта информация пока не соответствует действительности.
Пресс-служба организации опубликовала официальное заявление по поводу данных о решении суда в отношении глава УАФ.
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Что произошло с Павелко?
Информация о том, что Андрей Павелко по решению Печерского суда отстранен от должности до 17 марта 2023 года, в самой УАФ назвали манипулятивной и не соответствующей действительности.
"Андрей Павелко продолжает исполнять обязанности президента УАФ до вступления соответствующего решения суда в законную силу. Именно такой порядок исполнения решения установил судья Печерского суда по итогам рассмотрения ходатайства прокурора.
Таким образом, до окончания апелляционного рассмотрения такого дела Андрей Павелко уполномочен выполнять свои обязанности в должности президента УАФ", — говорится в сообщении организации.
Что заявили в УАФ по поводу Павелко?
При этом говорится, что обжалование решения Печерского суда уже направлено в апелляционную судебную инстанцию. Также начата работа по подготовке исковых заявлений в Европейский суд по правам человека.
"Указанное решение Печерского суда не будет иметь никаких правовых последствий для деятельности Украинской ассоциации футбола, а потому очевидно, что направлено оно исключительно на дискредитацию руководства ассоциации и украинского футбола в целом, в частности, и в глазах международного футбольного сообщества накануне выборов членов Исполкома УЕФА.
Это решение абсолютно необоснованно и грубо противоречит Уставам УЕФА и ФИФА, которые безапелляционно запрещают вмешательство местных судов в работу национальных футбольных организаций", — добавили в УАФ.
Напомним, донецкий "Шахтер" выиграл первый матч 1/16 Лиги Европы у французского "Ренна" со счетом 2:1. Один из полузащитников украинкой команды может быть признан лучшим футболистом игрового дня.
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