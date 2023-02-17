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Неймар уходит из "ПСЖ": может стать одноклубником Мудрика

17 февраля 2023 17:12
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Неймар может стать одноклубником Михаила Мудрика в Челси
На "Стэмфорд Бридж" может появиться еще один футболист сборной Бразилии
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Бразилии Неймар летом 2023 года покинет "ПСЖ". Существует большая вероятность переезда некогда самого дорого футболиста мира в английскую Премьер-лигу. 

В услугах Неймара заинтересован лондонский "Челси", сообщает Footmercato.

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31-летний Неймар может стать футболистом английского "Челси". Представители бразильского форварда уже ведут переговоры о переходе с владельцем клуба Тоддом Боули. 

Переход Неймара в "Челси"

Первая встреча сторон состоялась на этой неделе. Агент Неймара прибыл в Лондон и провел начальный этап переговоров о трансфере. "Челси" меньше месяца назад потратил 300 млн фунтов на усиление состава, однако это еще не продел возможностей "синих". 

Владелец "Челси" хочет убедить Неймара в том, что переезд на "Стэмфорд Бридж" будет правильным решением для развития карьеры угасающей звезды. Боули представил представителям бразильца проект лондонской команды. Также на встрече обсудили варианты перехода.

Почему "ПСЖ" не против отпустить Неймара?

В "ПСЖ" готовы продать Неймара, за которого когда-то заплатили "Барселоне" больше 300 млн евро. В последнее время бразилец приносит французскому клубу больше вреда, чем пользы. Бразилец все время кричит на молодых футболистов, часто получает травмы и пропускает матчи ради того, чтобы съездить в Рио-де-Жанейро. 

Еще одной проблемой является зарплатная ведомость "ПСЖ". Неймар получает слишком большой оклад. Его уход из команды может помочь парижанам попасть под требования финансового фейр-плей. 

Напомним, полузащитник "Барселоны" Гави получил желтую карточку в первом поединке 1/16 плей-офф Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед". Из-за дисквалификации он не примет участие в ответном поединке. 

Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков перед матчем Примеры с "Альмерией" рассказал испанским журналистам о войне в Украине. 

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