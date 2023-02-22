Тибо Куртуа рассказал о своей ошибке в матче 1/8 ЛЧ с Ливерпулем

Бельгийский голкипер неуверенно сыграл в ряде эпизодов поединка

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал свои действия в первом поединке 1/8 плей-офф Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (5:2).

Англичане забили мадридцам два гола в дебюте поединка, напоминает Marca.

30-летний Тибо Куртуа только недавно вернулся в основной состав мадридского "Реала" после травмы. Во время отсутствия бельгийского голкипера ворота "бланкос" защищал украинец Андрей Лунин.

Ошибка Куртуа

В поединке против "Ливерпуля" Тибо Куртуа совершил несколько ошибок. Он подробно рассказал о том, в каких эпизодах не сумел выручить свою команду.

"Нам действительно немного не повезло в эпизоде со вторым голом "Ливерпуля". Мне казалось, что все под контролем, я хотел отдать быструю передачу. Но затем увидел угрозу со стороны Салаха. Попытался перевести мяч на правую ногу, но он отскочил от моего колена", — рассказал Тибо Куртуа.

Мадридцы еще в первом тайме успели отыграть два гола. После перерыва забивали только футболисты "Реала". Винисиус и Карим Бензема оформили дубли.

"Я впервые играю в Лиге чемпионов на "Энфилде" при зрителях. То, что публика аплодировала Модричу и Бензема, лишь доказывает, что эти люди умеют ценить великих игроков", — добавил Тибо Куртуа.

Напомним, руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко.

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал о том, что в Украине выросли два очень талантливых спортсмена.