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Конкурент Лунина в "Реале" признал ошибку в матче 1/8 Лиги чемпионов против "Ливерпуля"

22 февраля 2023 11:53
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Тибо Куртуа рассказал о своей ошибке в матче 1/8 ЛЧ с Ливерпулем
Бельгийский голкипер неуверенно сыграл в ряде эпизодов поединка
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал свои действия в первом поединке 1/8 плей-офф Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (5:2).

Англичане забили мадридцам два гола в дебюте поединка, напоминает Marca

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30-летний Тибо Куртуа только недавно вернулся в основной состав мадридского "Реала" после травмы. Во время отсутствия бельгийского голкипера ворота "бланкос" защищал украинец Андрей Лунин. 

Ливерпуль — Реал Мадрид

Ошибка Куртуа

В поединке против "Ливерпуля" Тибо Куртуа совершил несколько ошибок. Он подробно рассказал о том, в каких эпизодах не сумел выручить свою команду. 

"Нам действительно немного не повезло в эпизоде со вторым голом "Ливерпуля". Мне казалось, что все под контролем, я хотел отдать быструю передачу. Но затем увидел угрозу со стороны Салаха. Попытался перевести мяч на правую ногу, но он отскочил от моего колена", — рассказал Тибо Куртуа. 

Мадридцы еще в первом тайме успели отыграть два гола. После перерыва забивали только футболисты "Реала". Винисиус и Карим Бензема оформили дубли. 

"Я впервые играю в Лиге чемпионов на "Энфилде" при зрителях. То, что публика аплодировала Модричу и Бензема, лишь доказывает, что эти люди умеют ценить великих игроков", — добавил Тибо Куртуа. 

Напомним, руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко. 

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