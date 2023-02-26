Кристина Дмитренко завоевала бронзовую награду этапа Кубка мира по биатлону

Вторая медаль Украины на Кубке мира по биатлону: кто попал на пьедестал в Кенморе
Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко завоевала бронзовую награду этапа Кубка IBU. Победу одержала норвежка Марен Киркейд. Второе место у спортсменки из Франции Паулы Боте.
Подробности выступления украинки в материале Новини.LIVE .
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Первый круг Дмитренко прошел довольно неплохо и чисто отстрелялся на лежке. Второй круг также пыталась отработать как можно быстрее, на стойке попала во все мишени и была первой на выходе со стадиона в промежуточном протоколе.
Напомним, что лучший результат Кристины в сезоне был в Обертиллиасе, где в спринте она заняла 28 место. И сегодня звезды сошлись для нашей спортсменки.
🇨🇦Кенмор-2023. 🇺🇦Христина Дмитренко – третья в спринте!— Biathlon.com.ua (@biathloncomua) February 25, 2023
Спринт. Женщины
1. 🇳🇴Марен Киркейде (0+1) 22:15,3
2. 🇫🇷Паула Боте (0+1) +12,2
3. 🇺🇦Христина Дмитренко (0+0) +30,6
...
31. 🇺🇦Валерия Дмитренко (0+0) +2:43,5
38. 🇺🇦Надежда Белкина (1+4) +3:01,5
➡ https://t.co/XNnGrC27fj pic.twitter.com/AQI54Mzaqw
Валерия Дмитренко и Надежда Белкина не попали в тридцатку лучших в этой гонке, заняв 31-е и 38-е место соответственно.
Для Дмитренко это первая медаль в ее взрослой карьере. Ее прошлый лучший результат на взрослом Кубке IBU – 28-е место в спринте в Обертилиасе в 2023 году.
Эта медаль стала второй для Украины в этом сезоне на Кубке IBU. Ранее бронзу в Обертилиасе завоевал Дмитрий Пидручный.
Кубок Ибу. 7-й этап. Кенмор, Канада
Женский спринт
1. Марен Киркейде (Норвегия) – 22.15,3 (0+1)
2. Паула Боте (Франция) – 12,2 (0+1)
3. Кристина Дмитренко (Украина) – 30,6 (0+0)
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