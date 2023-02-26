Кристина Дмитренко завоевала бронзовую награду этапа Кубка мира по биатлону

В Канаде прошел женский спринт на седьмом этапе Кубка IBU

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко завоевала бронзовую награду этапа Кубка IBU. Победу одержала норвежка Марен Киркейд. Второе место у спортсменки из Франции Паулы Боте.

Подробности выступления украинки в материале Новини.LIVE .

Первый круг Дмитренко прошел довольно неплохо и чисто отстрелялся на лежке. Второй круг также пыталась отработать как можно быстрее, на стойке попала во все мишени и была первой на выходе со стадиона в промежуточном протоколе.

Напомним, что лучший результат Кристины в сезоне был в Обертиллиасе, где в спринте она заняла 28 место. И сегодня звезды сошлись для нашей спортсменки.

🇨🇦Кенмор-2023. 🇺🇦Христина Дмитренко – третья в спринте!



Спринт. Женщины

1. 🇳🇴Марен Киркейде (0+1) 22:15,3

2. 🇫🇷Паула Боте (0+1) +12,2

3. 🇺🇦Христина Дмитренко (0+0) +30,6

...

31. 🇺🇦Валерия Дмитренко (0+0) +2:43,5

38. 🇺🇦Надежда Белкина (1+4) +3:01,5



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Валерия Дмитренко и Надежда Белкина не попали в тридцатку лучших в этой гонке, заняв 31-е и 38-е место соответственно.

Для Дмитренко это первая медаль в ее взрослой карьере. Ее прошлый лучший результат на взрослом Кубке IBU – 28-е место в спринте в Обертилиасе в 2023 году.

Эта медаль стала второй для Украины в этом сезоне на Кубке IBU. Ранее бронзу в Обертилиасе завоевал Дмитрий Пидручный.

Кубок Ибу. 7-й этап. Кенмор, Канада

Женский спринт

1. Марен Киркейде (Норвегия) – 22.15,3 (0+1)

2. Паула Боте (Франция) – 12,2 (0+1)

3. Кристина Дмитренко (Украина) – 30,6 (0+0)

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