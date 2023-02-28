Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Церемония награждения ФИФА The Best: кто стал лучшим игроком и тренером года arrow

Церемония награждения ФИФА The Best: кто стал лучшим игроком и тренером года

28 февраля 2023 06:24
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Лионель Месси стал лучшим игроком мира
Престижное награждение прошло во Франции
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В понедельник, 27 февраля, в Париже состоялась церемония награждения лучших игроков, тренеров и вратарей года. В начале упоминала "Короля футбола" Пеле.

Подробности и победители номинаций в материале Новини.LIVE

Читайте также:

В начале церемонии на сцену вышел бразилец Роналдо и рассказал о своем великом соотечественнике Пеле, выигравшем 3 чемпионата мира.

Главной номинацией всего вечера стала категория "Лучший игрок года", в которой победил форвард ПСЖ Лионель Месси.

По результатам голосования он опередил своего одноклубника Килиана Мбаппе, а также представителя мадридского Реала Карима Бензема.

Месси выступил после вручения ему приза игроку рока от ФИФА.

"Я хочу отметить Бензема и Мбаппе, которые провели отличный год. Благодарен своим партнерам, Скалоне и Эмилиано сегодня тоже здесь, и мы представляем всю команду. Эта награда – всей команде за то, что мы сделали в Катаре".

Это был сумасшедший год, я сумел исполнить мечту после стольких лет борьбы за нее, столько лет стремления к ней. О таком мечтает каждый футболист, но мало кому удается добиться такого.

Я хочу поблагодарить свою семью, всех аргентинцев за то, как они провели тот особенный месяц, который навсегда останется в нашей памяти. Посылаю воздушный поцелуй своим детям, которые сейчас смотрят эту церемонию. Пора спать", – сказал Месси.

Стоит отметить, что Месси эта награда стала второй в карьере. Ранее он уже побеждал в номинации в 2019 году.

За прошлый год 35-летний аргентинец стал чемпионом Франции, а в декабре поднял над головой кубок мира, после того как Аргентина в финале чемпионата мира-2022 победила Францию.

Приз лучший тренер года по мужскому футболу забирает самый молодой тренер ЧМ-2022. Лионель Скалони — человек, приведший сборную Аргентины к победе на мундиале в Катаре.

Мартинес был признан лучшим вратарем года. Приз он получил из рук Жулио Сезара и на этот раз обошелся без фокусов. В 2022 году Мартинес стал чемпионом мира и лучшим вратарем турнира.

Каталонская "Барселона" потеряла еще одного важного футболиста в преддверии полуфинала Кубка Испании против "Реала". "Сине-гранатовые" отправятся в Мадрид без Роберта Левандовского.

В понедельник, 27 февраля, возобновился чемпионат Украины по футболу. В рамках перенесенного шестого тура Александрия встречалась с Металлистом в 1925 году.

Новым глобальным послом организации стала известная бразильская супермодель Адриана Лима.

 

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

06:23 В каких странах заработает "Новая почта": в компании озвучили дальнейшие планы

06:15 Выплаты семьям погибших воинов 2023: какая сумма и как получить

06:05 Новый календарь на март 2023 года: какие важные праздники и даты будем отмечать

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

23:54 Орбан поддержал "мирный план" Китая и назвал его важным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:30 В игре Microsoft Flight Simulator появился украинский самолет Ан-225 "Мрия"

23:13 "Новая почта" обещает украинцам помощь до 10 тысяч грн: кто может получить

23:11 Twitter консульства США в Милане "хакнули" и разместили флаги Украины и нацистского режима

22:52 США перечислили Украине первые 1,2 миллиарда долларов экономической помощи

22:34 Как распознать повышенный уровень холестерина по глазам: ответ кардиолога

Новина з відео

20:30 УПЛ возвращается: как дебютировал Ротань с "Александрией" против "Металлиста 1925"

Эксклюзив

20:04 В Киеве полностью восстановили известную многоэтажку, куда год назад попала ракета

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": оккупанты жалуются на катастрофические потери в Донецкой области

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Новина з відео

17:57 Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала: "Женщины изменились, стали меркантильными"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:50 Полицейские Одесчины стали донорами крови для пострадавших жителей Херсона

Новина з відео

16:59 Группа "Антитіла" выступила в Лондоне вместе с музыкантами U2

Новина з відео

15:45 Новая "гойда": Охлобыстин рассказал россиянкам, что они — грибницы

Новина з відео

15:39 "Бумбокс" и Сергей Жадан представили саундтрек к фильму "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева

Новина з відео

15:20 Бой за Крым пройдет по новому сценарию, — Гуменюк

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:29 "Последнее" китайское предупреждение: что стоит за мирными предложениями Поднебесной

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Актуальное по теме

None 27 Февраль 22:57

В каких странах заработает "Новая почта": в компании озвучили дальнейшие планы

None 28 Февраль 00:07

Выплаты семьям погибших воинов 2023: какая сумма и как получить

None 27 Февраль 22:34

Новый календарь на март 2023 года: какие важные праздники и даты будем отмечать

None 28 Февраль 01:21

Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB