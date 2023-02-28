Лионель Месси стал лучшим игроком мира

Церемония награждения ФИФА The Best: кто стал лучшим игроком и тренером года
В понедельник, 27 февраля, в Париже состоялась церемония награждения лучших игроков, тренеров и вратарей года. В начале упоминала "Короля футбола" Пеле.
Подробности и победители номинаций в материале Новини.LIVE
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В начале церемонии на сцену вышел бразилец Роналдо и рассказал о своем великом соотечественнике Пеле, выигравшем 3 чемпионата мира.
Главной номинацией всего вечера стала категория "Лучший игрок года", в которой победил форвард ПСЖ Лионель Месси.
По результатам голосования он опередил своего одноклубника Килиана Мбаппе, а также представителя мадридского Реала Карима Бензема.
Месси выступил после вручения ему приза игроку рока от ФИФА.
"Я хочу отметить Бензема и Мбаппе, которые провели отличный год. Благодарен своим партнерам, Скалоне и Эмилиано сегодня тоже здесь, и мы представляем всю команду. Эта награда – всей команде за то, что мы сделали в Катаре".
Другая цена для Lionel Messi 🏆 #TheBest pic.twitter.com/7kUaRRebBy— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023
Это был сумасшедший год, я сумел исполнить мечту после стольких лет борьбы за нее, столько лет стремления к ней. О таком мечтает каждый футболист, но мало кому удается добиться такого.
Я хочу поблагодарить свою семью, всех аргентинцев за то, как они провели тот особенный месяц, который навсегда останется в нашей памяти. Посылаю воздушный поцелуй своим детям, которые сейчас смотрят эту церемонию. Пора спать", – сказал Месси.
Стоит отметить, что Месси эта награда стала второй в карьере. Ранее он уже побеждал в номинации в 2019 году.
За прошлый год 35-летний аргентинец стал чемпионом Франции, а в декабре поднял над головой кубок мира, после того как Аргентина в финале чемпионата мира-2022 победила Францию.
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#TheBest FIFA Men's Goalkeeper Award 2022 goes to @emimartinezz1 ! 🧤 pic.twitter.com/rqgeU9UwtK— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023
Мартинес был признан лучшим вратарем года. Приз он получил из рук Жулио Сезара и на этот раз обошелся без фокусов. В 2022 году Мартинес стал чемпионом мира и лучшим вратарем турнира.
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