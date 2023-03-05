Марта Костюк впервые сыграет в финале турнира WTA

Первая ракетка Украины пробилась в финал турнира WTA 250 в американском Остине

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере пробилась в финал престижных соревнований WTA и встретится с представительницей страны-агрессора Варварой Грачевой. В полуфинале 20-летняя украинка победила американку Даниэль Коллинз — 6:4, 6:3.

О своих чувствах после полуфинала Марта рассказала сайту Большой теннис Украины.

"До этого матча я проиграла в четырех полуфиналах. Не буду врать, я нервничала перед игрой. Я не знала, каким выйдет этот матч. Коллинс раньше была в первой десятке рейтинга, она была в финале турнира Grand Slam, у нее много достижений. Я не ждала легкий матч. Понятно, что сейчас я очень счастлива", — делится Костюк.

Поединок длился один час и 25 минут. За это время Костюк выполнила четыре подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4/7 брейкпойнтов, 62% очков выигранных на подаче и 42% на приеме, что на 4% больше соперницы по последним двум пунктам.

"Я старалась всегда помнить это мнение, что я должна играть активно. Это, собственно, то, над чем я сама много работаю. Я не ожидала, что смогу выиграть в двух сетах за менее 1,5 часов. Но это теннис. Ежедневно — это новый день. Я очень счастлива. Для меня самое важное, что я учусь и расту", — говорит Марта.

Марта впервые в карьере вышла в финал турнира WTA в одиночном разряде.

В решающем матче турнира Костюк сыграет с россиянкой Варварой Грачевой, которая выступает в нейтральном статусе из-за захватнической войны России против Украины. Грачева занимает 88-е место в рейтинге WTA, Костюк на 52-й позиции.

Напомним, в 1/8 финала этих соревнований Костюк обыграла американку Мэдисон Бренгл, а в четвертьфинале победила немку Анну-Лену Фридзам.

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