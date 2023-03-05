Михаил Мудрик может стать причиной трансферного бана в АПЛ

Украинский футболист может положить конец огромным трансферам в английском футболе

Критика игрока сборной Украины Михаила Мудрика после перехода в лондонский Челси за 100 млн евро не утихает. Теперь исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем озвучил план защиты британских игроков от бездумного наплыва легионеров.

Об этом сообщает английское издание The Times.

"Очень важно, чтобы приток игроков был ограничен. В последние два трансферных окна у нас появилось вдвое больше иностранных игроков, чем в любое другое окно раньше. Вы видели, что после Brexit почти вдвое уменьшилось игровое время футболистов до 21 года, которые воспитывались в Англии Для нас есть тревожные тенденции – мы потеряли около 28% игроков, прошедших квалификацию в Англии", – настаивает специалист.

По его словам, следует ослабить требования по приглашению иностранцев в обмен на гарантированные места для английских воспитанников. Это позволит клубам быстрее подписать очевидный мировой талант и не ждать, пока он наберет необходимое количество очков для лицензии на работу.

"Вы подписываете его, когда он стоит 3 миллиона фунтов, а не ждете, пока он достигнет 30 миллионов. Реальность такова, что есть лишь небольшое количество игроков, которые будут действительно приносить пользу командам Премьер-лиги. Если же у вас продолжается война почти за любого игрока, это всегда будет повышать цену.Энцо Фернандес и Михаил Мудрик могли оказаться в клубах АПЛ еще в прошлом году и скорее получить разрешение на работу, в результате чего их приобрели только в этом году, вероятно, в 20 раз дороже, чем могли в прошлом году. Дело состоит в том, чтобы держать разумный контроль и убедиться, что вы не просто открываете шлюзы", – сказал Буллингем The Times.

О сложном периоде первых месяцев Михаила Мудрика в Челси пишут не только английские журналисты. Испанцы из авторитетного издания AS уверены, что переход экс-игрока Шахтера стал одним из главных разочарований после закрытия европейского трансферного окна. Испанцы не понимают, как игрок за 70+30 млн евро мог так быстро растерять доверие тренера.

"Все начиналось ярко – Мудрик поразил Англию 36 минут финтов и передач против Ливерпуля. Затем тренер Челси Грэм Поттер дал новичку 3 подряд шанса в основе (46 минут, 67 минут и 71 минута). Впрочем, игра Михаила уже не радовала, результативные действия так Мудрик вернулся на скамью запасных с постепенным уменьшением времени (27 минут, 8 минут).

Последняя игра против Лидса вообще выглядела приговором украинцу. Челси одержал победу, но Мудрик исполнил чисто роль зрителя. Поттер даже не просил его разминаться, хотя дал такое указание Обамеянгу. Опытного нападающего выбросили из заявки на ЛЧ и вообще хотели продать, а сейчас в иерархии он стоит выше 100-миллионного Мудрика", – пишет Пабло Монтано.

В ближайших матчах по мнению специалистов перемен ждать не стоит. Впереди важные поединки с Боруссией и Лестером, и вряд ли Поттер откажется от принесшего успех. Если Мудрик не покажет никаких признаков прогресса до конца сезона, то летом может поднять вопрос о его продаже.

Борьба за чемпионство в АПЛ продолжается. "Манчестер Сити" переиграл "Ньюкасл" и приблизился вплотную к "Арсеналу". Дальше свой ход должен был сделать Артета, но это удалось только благодаря тяжелому камбеку.