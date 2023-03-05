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Воскресенье в УПЛ: разгромная победа "Шахтера", успехи "Зари" и "Руха" на выезде

5 марта 2023 19:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Итоги тура в УПЛ – победы Шахтера, Зари и Движения.
Очередной день в украинской Премьер-лиге выдался богатым на голы
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В воскресенье 5 марта в УПЛ было сыграно 3 матча и команды провели 15 голов. Почти половину забил "Шахтер" в ворота "Металлиста 1925", еще 5 в перестрелке добавили "Ворскла" и "Заря", а "Рух" в Харькове победил 1:2.

Итоги очередного дня 16 тура УПЛ в материале Новости.LIVE

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В первом туре этого сезона "горняки" дома не сумели переиграть "Металлист 1925" и сыграли с ними вничью. Эта потеря очков стала одним из четырех матчей, в которых дончане не сумели победить. Кроме того, за день до матча очки потерял лидер таблицы "Днепр-1", а значит, в случае победы "Шахтер" мог догонять днепрян.

В итоге так и произошло, подопечные Йовичевича уверенно разгромили соперника – 7:0. В начале счет открыл Зубков, Михайличенко удвоил, Траоре и снова Зубков еще забили до перерыва.

Во втором тайме в свои ворота попал Курило, затем сразу забил Петряк, а точку в матче поставил Ракицкий. Следующий матч "горняки" сыграют 9 марта в Лиге Европы против "Фейеноорда", а затем будет выезд в "Кривбасс".

Металлист 1925 - Шахтер 0:7

Голы: Зубков, 5, 40, Михайличенко, 13, Траоре, 38, Курило, 56 (авт.), Петряк, 58, Ракицкий, 66

Металлист 1925: Сидоренко - Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень - Я. Мартынюк - Русин (Игорь, 67), Вачиберадзе (Кравченко, 46), Бычек (Дмитренко, 85), Ременюк (Абдуллаев, 46) - Чирук (Островский, 66) ).

Шахтер: Трубин - Конопля, Бондарь, Ракицкий, Михайличенко - Степаненко (Назарина, 46) - Зубков (Петряк, 46), Бондаренко (Крисков, 60), Джурасек, Судаков (Очеретько, 71) - Траоре (Сикан, 59).

Предупреждение: Траоре

Полтавская "Ворскла" дома не удержала победу над луганской "Зарей" и позволили ее сделать камбек - 2:3. Счет в матче был открыт на пятой минуте, когда в составе хозяев результативным ударом отличился Таулян Сефери. Через десять минут Сефери оформил дубль, реализовав пенальти.

В середине второго тайма гости отыграли один мяч усилиями Владимира Бражко. На 72-й минуте полтавчане остались в меньшинстве после удаления Лукаса Рамиреса. На первой компенсированной минуте Русин с рикошетом сравнял счет, а через две минуты Бражко реализовал пенальти и оформил дубль, принеся победу луганчанам.

Ворскла - Заря 2:3

Голы: Сефери, 5, 16 (с пенальти) - Бражко, 57, 90+3 (с пенальти), Русин, 90+1.

Ворскла: Исенко – Чеснаков, Рамирес, Павлюк – Перейра (Хрипчук, 63), Юрченко (Яворский, 74), Скляр, Пердута – Сефери, Родригес, Степанюк.

Заря: Сапутин - Вантух, Батагов, Имереков, Бутко - Бражко - Антюх (Хлань, 63), Булеца, Мышнев (Погорелый, 78), Русин - Нагнойный (Герреро, 46).

Предупреждения: Скляр, Рамирес – Вантух, Булеца.

Удаление: Рамирес, 72 (вторая желтая).

Еще одна команда, которая уступила дома – это еще один харьковский "Металлист", но уже без приставки "1925". Причем в матче с "Рухом" у обеих команд забивали вышедшие на поле на замену игроки. Кроме Климчука, открывшего счет на 18-й минуте

В начале второго тайма Панасенко счет сравнял. Получив сброс от Бойчука, он не заставил себя ждать с ударом. Несколько помог рикошет, что и стало кульминацией этой атаки – 1:1.

Впрочем, Движение смогло вырвать победу — Карабин отличился голом на 77 минуте. Он также, как и Панасенко, вышел из скамейки для запасных и расстрелял ворота Ермолова после передачи Отабора. Результат – победа львовян, вышедших в ТОП-10.

Металлист - Рух 1:2

Голы: Панасенко, 49 - Климчук, 18, Карабин, 77

Металлист: Ермолов – Порох, Мизюк, Романюк, Картушов – Ралюченко, Мичелс (Коркишко 46), Бойчук – Наумец, Чидомере (Панасенко 46), Прядун

Движение: Паньков - Веремиенко (Слюбик 52), Лях, Дидык, Мисик (Роман 80) - Слесарь, Сапуга, Соломон-Отабор, Альваренга (Притула 80) - Таллес (Карабин 66), Климчук

Суббота в УПЛ принесла сенсацию в виде поражения киевского "Динамо" дома от "Ингульца", а также 2 результата, где также предсказать было трудно. Лидер "Днепр-1" не сумел победить на выезде команду зоны еврокубков "Александрию", а аутсайдер "Черноморец" одолел в Ровно середняка "Верес".


 

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