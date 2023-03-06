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Самоотверженный и неуязвимый: из жизни ушел ветеран "Динамо", "Шахтера" и "Черноморца" Вячеслав Головин

6 марта 2023 17:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Из жизни ушел игрок Динамо, Шахтера и Черноморца Вячеслав Головин
Прощание с футболистом пройдет во вторник, 7 марта
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Бывший игрок украинских футбольных клубов "Динамо", "Шахтера", "Черноморца" и запорожского "Металлурга" Вячеслав Головин ушел из жизни на 71-м году жизни. Церемония прощания состоится во вторник 7 марта у стадиона Черноморец.

Воспоминаниями о центральном защитнике с корреспондентом Новини.LIVE поделился его друг и партнер по "Черноморцу" Юрий Калмыков.

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"Я познакомился с Вячеславом Головиным в 78-м году, когда меня взяли в дубль "Черноморца". Этот человек сразу вместе с другими опытными игроками оказывали поддержку молодежи. Он был не только отличным футболистом, но и имел много человеческих качеств. Дружбу с ним пронесли через всю жизнь", рассказывает Юрий Калмыков.

В течение трех сезонов (1978-1981 гг.) был самым стабильным игроком ФК "Черноморец", пропустил всего четыре лиговых матча. За "моряков" сыграл 116 матчей и забил два гола. Защищал цвета второй сборной СССР, был одним из кандидатов в олимпийскую команду.

"На поле он был злой, самоотверженный, неуязвимый. Он не только центрального защитника мог сыграть, он и левого защитника мог сыграть. У него рабочая нога была левая", — вспоминает партнер Головина по команде.

головин

Родился он в Крыму в Евпатории, но начинал играть в киевском "Динамо", откуда перешел в "Шахтер". Но футбольную известность заслужил именно в Одессе.

"Он тогда в полной мере раскрылся в запорожском "Металлурге". А в "Черноморце" был тренером Анатолий Зубрицкий. И ему подсказали, что в Запорожье играет очень перспективный, с отличными данными центральный защитник", — говорит Калмыков.

В конце 1980 года Валерий Лобановский пригласил Головина в "Динамо", но не смог договориться о переходе с главным тренером "Черноморца" Никитой Симоняном.

головин

В 1981 году "Черноморец" играл неудачно. По мнению Головина, его сделали "крайним" после поражения от "Днепра" 0:1 и обвинили в сдаче игры. В августе он был дисквалифицирован пожизненно "за неоднократные нарушения морально-спортивных норм поведения и отказ от ведения борьбы" и лишен звания мастера спорта.

После вынужденного завершения карьеры в командах мастеров в 28 лет играл за одесское "Динамо" (1982) чемпион города и области, чемпион Одессы в составе команды "Рыбак", которую также тренировал вместе с Юрием Калмыковым.

Свой 70-й юбилей Вячеслав Головин отметил 22 февраля, а уже менее чем через две недели ушел из жизни из-за тяжелой болезни.

Прощание состоится во вторник, 7 марта, у главного входа стадиона "Черноморец", в 11:00. Редакция Новини.LIVE выражаю соболезнования родным и близким ветерана украинского футбола.

 

 

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