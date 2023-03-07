Челси против Боруссии — известны стартовые составы команд

Грэм Поттер и Эдин Терзич уже назвали стартовые составы своих команд

В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов английский "Челси" принимает на "Стэмфорд Бридж" немецкую "Боруссию" из Дортмунда. Хозяев поля в этом поединке устроит только победа.

Грэм Поттер и Эдин Терзич уже назвали стартовые составы своих команд, сообщают Новини.LIVE.

Во вторник, седьмого марта, проходит ответный поединок 1/8 Лиги чемпионов с участием "Челси" и дортмундской "Боруссии". Главным арбитром встречи выбран нидерландец Данни Маккели.

Немецкая команда выиграла все свои матчи в 2023 году. "Челси" одержал первую за долгое время победу лишь на прошлых выходных, минимально обыграв "Лидс". Михаил Мудрик начнет матч против "Боруссии" в запасе.

Стартовые составы

"Челси": Кепа Аррисабалага — Фофана, Кулибали, Кукурелья — Джеймс, Ковачич (капитан), Фернандес, Чилуэлл — Стерлинг, Хаверц, Жоау Феликс.

Тренер: Грэм Поттер.

"Боруссия" Дортмунд: Майер — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру — Эмре Джан — Брандт, Беллингем, Салих, Ройс (капитан) — Алле.

Тренер: Эдин Терзич.

Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".