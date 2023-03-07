Челси против Боруссии — известны стартовые составы команд

Известны стартовые составы на матч 1/8 ЛЧ "Челси" против "Боруссии": сыграет ли Мудрик
В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов английский "Челси" принимает на "Стэмфорд Бридж" немецкую "Боруссию" из Дортмунда. Хозяев поля в этом поединке устроит только победа.
Грэм Поттер и Эдин Терзич уже назвали стартовые составы своих команд, сообщают Новини.LIVE.
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Во вторник, седьмого марта, проходит ответный поединок 1/8 Лиги чемпионов с участием "Челси" и дортмундской "Боруссии". Главным арбитром встречи выбран нидерландец Данни Маккели.
Stage set! 🤗#UCL pic.twitter.com/HThmTeInpN— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 7, 2023
Немецкая команда выиграла все свои матчи в 2023 году. "Челси" одержал первую за долгое время победу лишь на прошлых выходных, минимально обыграв "Лидс". Михаил Мудрик начнет матч против "Боруссии" в запасе.
JB & JBG 🏴pic.twitter.com/zwKS0srQWA— Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 7, 2023
Стартовые составы
"Челси": Кепа Аррисабалага — Фофана, Кулибали, Кукурелья — Джеймс, Ковачич (капитан), Фернандес, Чилуэлл — Стерлинг, Хаверц, Жоау Феликс.
Тренер: Грэм Поттер.
"Боруссия" Дортмунд: Майер — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру — Эмре Джан — Брандт, Беллингем, Салих, Ройс (капитан) — Алле.
Тренер: Эдин Терзич.
Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".