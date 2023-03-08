Валерий Залужный сделал подарок футбольным болельщикам

Валерий Залужный и Кирилл Буданов приняли участие в уникальной акции

Украинский футбольный клуб "Верес" собирается провести благотворительный аукцион с уникальными призами, которые понравятся любому болельщику в не зависимости от клубных предпочтений.

На аукционе будут проданы футболки, подписанные известными и популярными украинцами, сообщил официальный аккаунт "Вереса" в Instagram.

Уникальная акция с участием Залужного

Лотами благотворительного аукциона станут футболки "Вереса", которые подписали Валерий Залужный, Сергей Наев, Кирилл Буданов и Александр Усик. Клуб вручил каждому из них именные футболки, на которых они оставили свой автограф.

🇺🇦 Головний фанат київського Динамо Валерій Залужний підписав футболку Вереса для благодійного аукціону ❤️💪 pic.twitter.com/5Ht3m8dcpN — Футбол 24 (@football24tv) March 7, 2023

Интересно, что в аккаунте "Вереса" было опубликовано фото с Валерием Залужным. На снимке с Главнокомандующим Вооруженными силами Украины позади видно флаг киевского "Динамо". Известно, что Залужный является поклонником столичного клуба. Не исключено, что на аукционе ровенчан окажутся призы и от "Динамо".

"Вместе победим! Мы благодарим за помощь в организации лотов для благотворительного аукциона высшим военным руководителям страны — Валерию Залужному, Сергею Наеву, Кириллу Буданову, а также знаменитому украинскому боксеру Александру Усику. Слава Украине", — написано в сообщении "Вереса".

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