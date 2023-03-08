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Известны стартовые составы команд на матч ЛЧ "Бавария" против "ПСЖ"

8 марта 2023 20:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бавария против ПСЖ — известны стартовые составы команд
Французская команда должна победить немцев на выезде
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мюнхенская "Бавария" принимает французский "ПСЖ" в рамках ответного матча 1/8 Лиги чемпионов. Первая встреча соперников закончилась минимальной победой немцев со счетом 1:0. 

Оба тренера уже назвали стартовые составы команд на матч, сообщает официальный сайт УЕФА

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Французскую команду в этом поединке устроит только победа, причем желательно с преимуществом в несколько голов. Кристоф Галтье не может рассчитывать на травмированного Неймара, который уже не сыграет в текущем сезоне. 

Стартовые составы команд 

"Бавария": Зоммер — Станишич, Упамекано, Де Лигт, Дэвис — Горецка, Киммих — Мюллер (капитан) — Коман, Мусиала — Чупо-Мотинг. 

Тренер: Юлиан Нагельсманн. 

"ПСЖ": Доннарумма — Данило, Рамос, Маркиньос (капитан) — Витинья, Вератти, Фабиан Руис — Хакими, Нуну Мендеш — Месси, Мбаппе. 

Тренер: Кристоф Галтье. 

Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута". 

А главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пошел на существенное понижение зарплаты ради регулярной игровой практики.

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