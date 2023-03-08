Бавария против ПСЖ — известны стартовые составы команд

Французская команда должна победить немцев на выезде

Мюнхенская "Бавария" принимает французский "ПСЖ" в рамках ответного матча 1/8 Лиги чемпионов. Первая встреча соперников закончилась минимальной победой немцев со счетом 1:0.

Оба тренера уже назвали стартовые составы команд на матч, сообщает официальный сайт УЕФА.

Французскую команду в этом поединке устроит только победа, причем желательно с преимуществом в несколько голов. Кристоф Галтье не может рассчитывать на травмированного Неймара, который уже не сыграет в текущем сезоне.

Стартовые составы команд

"Бавария": Зоммер — Станишич, Упамекано, Де Лигт, Дэвис — Горецка, Киммих — Мюллер (капитан) — Коман, Мусиала — Чупо-Мотинг.

Тренер: Юлиан Нагельсманн.

"ПСЖ": Доннарумма — Данило, Рамос, Маркиньос (капитан) — Витинья, Вератти, Фабиан Руис — Хакими, Нуну Мендеш — Месси, Мбаппе.

Тренер: Кристоф Галтье.

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