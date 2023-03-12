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"Арсенала" Зинченко по словам Артеты снова поможет Жезус

12 марта 2023 06:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Арсеналу Зинченко по словам Артеты снова поможет Жезус
Главный тренер "канониров" рассчитывает, что скоро на поле выйдет основной форвард
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Арсенал после 26 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу АПЛ, на два очка опережая Манчестер Сити, сыгравший на матч больше. В борьбе за чемпионский титул команда Зинченко снова рассчитывает на получившего травму на ЧМ-2022 бразильца Габриэля Жезуса.

Об этом заявил наставник "Арсенала" Микель Артета, сообщают Новини.LIVE.

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Габриэл Жезус летом присоединился к "канониров" и сразу стал важным игроком команды. В Мундиаль сыграл за Арсенал 20 матчей (5 голов и 7 ассистов), но в Катаре получил сложную травму. Артета надеется, что скоро форвард снова будет забивать мячи за его команду.

"Габи пытался восстановиться после травмы как можно быстрее, однако, даже начав тренироваться, он понимал, что ему все еще нужно время. Это вопрос дней, а не недель? Верю, что именно так. Ему нужно почувствовать в себе уверенность, быть готовым. Как только Жезус будет готов играть, он выйдет на поле" , – цитирует тренера Sky Sports.

Лучшими бомбардирами лондонцев являются Букайо Сака и Габриэл Мартинелли (по 11 голов). А вот по поводу особой роли полузащитника Александра Зинченко в команде поделился мнением известный комментатор Дмитрий Джулай.

"То, что Зинченко делает сейчас в Арсенале, Гвардиола начал использовать еще в Баварии – переставлять фланговых защитников в центр поля и он оказывался в центре полузащиты.

Это влияние Пепа. Его видение конкретных футболистов на конкретных позициях при определенных обстоятельствах. Очень важно, что Зинченко это органично воспринимал. Это было в Сити, и сейчас мы тоже видим в Арсенале – насколько важен Зинченко на этой позиции и каков его вклад в общее настроение команды, ведущей борьбу за чемпионство. Именно для этого Артета приглашал Зинченко в Арсенал. Интересно увидеть, на какой позиции его будет использовать постоянный тренер сборной Украины", – сказал Джулай на своем YouTube-канале.

Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и оказал первое голевое действие за 7 матчей в "Челси". Он получил средний балл от WhoScored, слова поддержки от тренера, но в соцсетях "охота на Джеймса Бонда" продолжаются.



 

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