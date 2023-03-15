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Украина не примет Чемпионат мира-2030 по футболу: причины

15 марта 2023 08:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украину заменила Марокко в заявке на проведение ЧМ-2030 по футболу
Испания и Португалия претендуют на проведение Мундиаля вместе с Марокко
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

ФИФА официально исключило Украину из совместной заявки Испании и Португалии на проведение Чемпионата мира-2030 по футболу. 

Место Украины в заявке на Мундиаль заняла Марокко, сообщает Marca

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Марокко уже претендовала на проведение Кубка Мира-2026. Заявка этой страны была отклонена из-за того, что она не сумела выделить необходимую сумму — 16 млрд долларов. В совместной заявке с Испанией и Португалией Марокко сможет выделить необходимые средства. 

Украину исключили из заявки на проведение ЧМ-2030

Почему Украину исключили из заявки на ЧМ-2030?

На проведение Чемпионата мира-2030 претендует еще несколько заявок. Турнир готовы провести Саудовская Аравия вместе с Египтом и Грецией, а также Уругвай, Аргентины, Парагвай и Чили.

ФИФА официально не комментирует исключение Украины из заявки на проведение Мундиаля. Однако у этого решения может быть несколько причин: 

  • война в Украине продолжается, хотя это не помешало несколько месяцев назад включить страну в заявку Португалии и Испании; 
  • давление со стороны правительства на руководство Украинской Ассоциации футбола, что категорически противоречит правилам ФИФА; 
  • географическое расположение Украины — по этой логике действительно проще заменить ее на Марокко.  

Напомним, в сезоне 2022/2023 в чемпионате Украины по футболу приближается к решающей стадии борьбы за титул. Оцениваем шансы команд в борьбе за золотые медали турнира. 

Форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд повторил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов. 

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