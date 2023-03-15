Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Бывшая экс-футболиста "Динамо" шантажирует сливом его непристойных фото: детали скандала arrow

Бывшая экс-футболиста "Динамо" шантажирует сливом его непристойных фото: детали скандала

15 марта 2023 17:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Альвина Царенко шантажирует экс-футболиста Динамо ради опеки над ребенком
Футболист и модель продолжают ссориться из-за общего ребенка
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист киевского "Динамо" Беньямин Вербич отреагировал на пост Альвины Царенко, с которой у него долго были отношения во время пребывания в Киеве.

Девушка начала шантажировать футболиста, о чем он рассказал на своей странице в Instagram

Читайте также:

29-летний словенский вингер греческого "Панатинаикоса" был вынужден прокомментировать скандал, который Альвина Царенко подняла в социальных сетях. Девушка утверждает, что у нее есть фотографии с Вербичем, который позирует в ночном клубе с трансгендером. 

Альвина Царенко шантажирует Беньямина Вербича

Детали скандала

У Беньямина Вербича и Альвины Царенко есть общий ребенок. Однако они перестали быть парой вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Сначала Вербич и Царенко переехали в Европу, затем их отношения прекратились. Альвина начала встречаться с другим футболистом. Она жаловалась, что Вербич через суд пытается отобрать у нее ребенка. 

Беньямин Вербич Instagram

"Прошу прощения, что беспокою вас этим всем мусором от Альвины Царенко, но чувствую, что должен сделать это, ведь эта ложь, которая касается моей личной жизни, идет от нее с целью повлиять на греческое правосудие, ожидающее рассмотрения петиции об опеке над моим сыном и решение по этому поводу. 

Хотя это никого не касается, но отмечу, что я натурал. Я определяю себя гетеросексуалом, у меня никогда не было сексуальных или романтических отношений с мужчинами или трансгендерами.

Альвина прифотошопила пенис к фото моей бывшей девушки Лилли и теперь утверждает, что я ходил в клуб с двумя трансгендерами. На этот раз это моя двоюродная сестра Ернея и ее подруга Катя из Словении.

Если бы ментальное состояние здоровья моего сына не стояло на кону, то знаю, что это была бы низкопробная комедия. 

Альвина также привлекается к ответственности за ее клевету, которая является своего рода местью для нее. Знайте, что кроме ее очевидных "качеств", Альвина Царенко также непреодолимая лгунья", — написал Беньямин Вербич. 

Напомним, в сезоне 2022/2023 в чемпионате Украины по футболу приближается к решающей стадии борьбы за титул. Оцениваем шансы команд в борьбе за золотые медали турнира. 

А главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал замену Эрлинга Холанда в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с "Лейпцигом". Между футболистом и наставником возникло недопонимание. 

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

18:52 В Минобороны показали, как одесская терроборона мужественно защищает Бахмут

18:45Следующий этап российского противостояния Западу — дестабилизация: пример Молдовы

18:43 Запомните, чтобы не отравиться: когда добавлять лавровый лист в суп

Новина з фото

18:36Россияне атаковали Марганец: погибли две женщины, повреждены жилые дома

Новина з фото

18:34 В Мариуполе заметили новые отметки на технике россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:33 "У нас 80% "телки": Поплавский оскорбил свою студентку и попал в сексистский скандал

Новина з фото

18:27 В Львовской области вводят е-билет в автобусах: подробности

Новина з фото

18:20 Одесские саблисты завоевали золотую и серебряную медали национальных соревнований

18:13 Суд взял под стражу бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта", который не внес залога

18:11 Нацбанк назвал важнейшие объекты платежной инфраструктуры в Украине: список

Новина з відео

18:33 "У нас 80% "телки": Поплавский оскорбил свою студентку и попал в сексистский скандал

Новина з відео

17:05 Появился указ президента об увольнении Максима Марченко

Новина з відео

14:20 Критическая инфраструктура в Одесской области будет работать, даже несмотря на обстрелы, — Братчук

Новина з відео

14:10Прокуратура зафиксировала последствия утренних обстрелов Харькова — повреждено учебное заведение

Новина з відео

14:06Украинские военные эффектно "приземлили" вражеский бомбардировщик Су-24 в Бахмуте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:52 Житель Мариуполя показал свою квартиру после "хозяйничания" оккупантов

Новина з відео

13:12 Гуменюк рассказала, когда может произойти очередной массированный обстрел

Новина з відео

13:05 В Крыму оккупанты начали готовить к войне школьников

Новина з відео

11:52Россияне опубликовали видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем

Новина з відео

11:30 В Украине впервые покажут фильм о деоккупации острова Змеиный

18:45Следующий этап российского противостояния Западу — дестабилизация: пример Молдовы

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

Новина з фото

15:01 Атаки из артиллерии, пустые улицы и отсутствие коммунальных выгод — как живет прифронтовый Часов Яр

14:23Биткоину прогнозируют заоблачное будущее: сколько будет стоить

06:23Украинцам повысят еще один тариф: сколько придется доплатить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

21:11 Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур

Новина з фото

20:45 Playboy возвращается: ТОП-10 самых горячих и известных обложек мужского глянца

Эксклюзив

18:45Усталость от войны: как изменилась психология украинцев и простят ли они русских

18:24История харьковского косметолога, которая вернулась к жизни благодаря работе

Эксклюзив

17:36Как украинцам не попасть на крючок финансовых пирамид

Актуальное по теме

None 15 Март 18:53

В Минобороны показали, как одесская терроборона мужественно защищает Бахмут

None 15 Март 15:02

Следующий этап российского противостояния Западу — дестабилизация: пример Молдовы

None 15 Март 18:43

Запомните, чтобы не отравиться: когда добавлять лавровый лист в суп

None 15 Март 18:37

Россияне атаковали Марганец: погибли две женщины, повреждены жилые дома

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB