Альвина Царенко шантажирует экс-футболиста Динамо ради опеки над ребенком

Футболист и модель продолжают ссориться из-за общего ребенка

Бывший футболист киевского "Динамо" Беньямин Вербич отреагировал на пост Альвины Царенко, с которой у него долго были отношения во время пребывания в Киеве.

Девушка начала шантажировать футболиста, о чем он рассказал на своей странице в Instagram.

29-летний словенский вингер греческого "Панатинаикоса" был вынужден прокомментировать скандал, который Альвина Царенко подняла в социальных сетях. Девушка утверждает, что у нее есть фотографии с Вербичем, который позирует в ночном клубе с трансгендером.

Детали скандала

У Беньямина Вербича и Альвины Царенко есть общий ребенок. Однако они перестали быть парой вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Сначала Вербич и Царенко переехали в Европу, затем их отношения прекратились. Альвина начала встречаться с другим футболистом. Она жаловалась, что Вербич через суд пытается отобрать у нее ребенка.

"Прошу прощения, что беспокою вас этим всем мусором от Альвины Царенко, но чувствую, что должен сделать это, ведь эта ложь, которая касается моей личной жизни, идет от нее с целью повлиять на греческое правосудие, ожидающее рассмотрения петиции об опеке над моим сыном и решение по этому поводу.

Хотя это никого не касается, но отмечу, что я натурал. Я определяю себя гетеросексуалом, у меня никогда не было сексуальных или романтических отношений с мужчинами или трансгендерами.

Альвина прифотошопила пенис к фото моей бывшей девушки Лилли и теперь утверждает, что я ходил в клуб с двумя трансгендерами. На этот раз это моя двоюродная сестра Ернея и ее подруга Катя из Словении.

Если бы ментальное состояние здоровья моего сына не стояло на кону, то знаю, что это была бы низкопробная комедия.

Альвина также привлекается к ответственности за ее клевету, которая является своего рода местью для нее. Знайте, что кроме ее очевидных "качеств", Альвина Царенко также непреодолимая лгунья", — написал Беньямин Вербич.

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