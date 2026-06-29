ПСЖ хочет подписать еще одного центрального защитника

Илья Забарный. Фото: Reuters

Французский "ПСЖ" не планирует ограничиваться усилением центра обороны. В прошлом году парижский клуб подписал контракт с украинским защитником Ильей Забарным, однако теперь намерен приобрести еще одного футболиста на эту позицию.

О трансферных планах "ПСЖ" сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на слова инсайдера Фабрицио Романо.

Забарный в матче за сборную Украины против Франции. Фото: Reuters

"ПСЖ" продолжает поиски центрального защитника

По информации Романо, парижский клуб планирует подписать еще одного центрального защитника. В руководстве считают, что команде необходимо усилить не только атакующее звено, но и оборону, поэтому продолжается поиск универсального футболиста, способного эффективно действовать в центре защиты.

Параллельно "ПСЖ" активно работает над усилением флангов атаки. Ранее сообщалось, что клуб достиг договоренности о пятилетнем контракте с вингером "Лейпцига" Яном Диоманде и ведет переговоры о его трансфере.

Главный тренер Луис Энрике и спортивный директор Луис Кампос стремятся сформировать состав, который позволит команде одинаково успешно выступать как во внутренних турнирах, так и в еврокубках.

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Несмотря на переход Забарного, украинец пока не стал бесспорным игроком основного состава в важнейших матчах команды.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о драматичной победе Канады над ЮАР, которая принесла команде первую путевку в 1/8 финала чемпионата мира.

Также Новини.LIVE писал о резонансном скандале на ЧМ-2026, в котором фигурирует капитан одной из национальных сборных.