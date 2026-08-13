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Главная Спорт ПСЖ с Забарным на лавке выиграл Суперкубок УЕФА

ПСЖ с Забарным на лавке выиграл Суперкубок УЕФА

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Дата публикации 13 августа 2026 01:22
Забарный в составе ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА — это его 5-й титул
Игроки "ПСЖ" после матча с "Астон Виллой". Фото: Reuters

Украинский центральный защитник Илья Забарный завоевал свой пятый трофей в составе французского "ПСЖ". Парижане обыграли английскую "Астон Виллу" в финале Суперкубка УЕФА со счетом 2:1 и начали новый сезон с очередного титула.

О победе "ПСЖ" сообщил портал Новини.LIVE.

"ПСЖ" вырвал минимальную победу

Матч состоялся в австрийском Зальцбурге. Команда Луиса Энрике открыла счет уже на 20-й минуте, когда после передачи Дезире Дуэ красивым ударом в ближнюю девятку отличился Хвича Кварацхелия.

Перед самым перерывом "Астон Вилла" восстановила равновесие. Брайан Маджо замкнул навес Джона Макгинна и сравнял счет — 1:1.

Победный гол парижане забили на 61-й минуте. Усман Дембеле отдал передачу на Дезире Дуэ, который точным ударом принес "ПСЖ" вторую подряд победу в Суперкубке УЕФА.

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Украинский защитник Илья Забарный весь матч провел на скамейке запасных и не вышел на поле.

"ПСЖ" — "Астон Вилла" — 2:1

Голы: Кварацхелия, 20, Дуэ, 61 — Маджо, 45.

"ПСЖ": Сафонов — Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес, 74) — Невеш (Руис, 75), Витинья, Заир-Эмери — Аклиуш (Дембеле, 46), Дуэ (Маюлю, 87), Кварацхелия (Бералдо, 88).

"Астон Вилла": Бизот — Кеш, Линделеф, Торрес (Мингз, 79), Матсен — Макгинн (Алиссон, 73), Гомес (Баркли, 80), Камара (Богард, 72), Хеммингс — Буэндия, Маджо (Абрахам, 72).

Предупреждения: Торрес, Гомес, Макгинн.

Напомним, ранее стало известно, что легендарный испанец Хави нашел новую работу и возглавил сборную Нидерландов.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик начал готовиться к новому бою.

ПСЖ Суперкубок УЕФА Астон Вилла Илья Забарный
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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