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Главная Спорт Ребров помог Костюку остаться в Динамо после прошлого сезона

Ребров помог Костюку остаться в Динамо после прошлого сезона

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 21:34
Ребров посоветовал Суркису оставить Костюка в «Динамо»
Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, возможно, сыграл ключевую роль в том, что Игорь Костюк сохранил работу в киевском "Динамо" перед началом нового сезона. После последних неудачных результатов руководство столичного клуба уже приступило к поиску нового наставника.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Пасичник 2.0".

Сергей Ребров
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Ребров поддержал Костюка

По информации источника, перед началом летних сборов в "Динамо" всерьез рассматривали вариант со сменой главного тренера.

Утверждается, что ситуацию изменил разговор президента клуба Игоря Суркиса с Ребровым. Бывший наставник "Динамо", который сейчас возглавляет сборную Украины, якобы посоветовал доверить команду Костюку, поскольку видит в нем значительный тренерский потенциал.

В "Динамо" уже ищут нового тренера

По данным источника, после серии неудачных результатов вопрос о смене главного тренера уже практически решен. Руководство клуба срочно работает над поиском нового наставника, а список кандидатов насчитывает много фамилий.

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В то же время увольнение Костюка пока откладывают из-за отсутствия очевидного кандидата, который мог бы временно возглавить команду. В клубе также считают, что в течение ближайших нескольких дней не имеет принципиального значения, кто будет исполнять обязанности главного тренера до назначения нового наставника.

По информации источника, среди претендентов на должность немало бывших футболистов и тренеров "Динамо", которые сейчас не работают в структуре клуба. Также в шорт-лист входят два иностранных специалиста, один из которых — Игорь Йовичевич.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщил, что россиян пока не хотят допускать к международным турнирам по биатлону.

Также Новини.LIVE писал о решении итальянского наставника "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги исключить из команды обладателя "Золотого мяча".

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Динамо Сергей Ребров УПЛ Игорь Суркис Игорь Костюк
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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