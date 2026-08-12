Роналду и Неймар поддержали Месси из-за смерти отца

Лионель Месси. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Капитан сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси получил слова поддержки от звезд футбола. Криштиану Роналду и Неймар отреагировали на эмоциональный пост аргентинца, в котором он простился с умершим отцом.

Роналду и Неймар оставили сообщения в Instagram, сообщил портал Новини.LIVE.

Хорхе и Лионель Месси. Фото: instagram.com/leomessi/

Что написали Роналду и Неймар

Первым на обращение Месси откликнулся его самый принципиальный соперник Криштиану Роналду. Португалец оставил короткое, но теплое сообщение.

"Обнимаю тебя и твоих близких в эти тяжелые времена, Лео. Желаю тебе много сил", — написал Роналду.

Слова поддержки выразил и бывший партнер Месси в "Барселоне" и "ПСЖ" Неймар, который много лет поддерживает дружеские отношения с Лионелем.

"Много сил тебе и твоей семье. Крепко обнимаю", — обратился к аргентинцу Неймар.

Отец Лионеля Месси Хорхе Месси скончался 8 августа в возрасте 68 лет после продолжительной болезни.

Напомним, ранее сообщалось, когда пройдут квалификации по прыжкам в высоту среди женщин на ЧЕ-2026, где выступят Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

Также сообщалось, что Александр Усик начал подготовку к следующему бою.