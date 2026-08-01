Роналду пригласил Месси на свою свадьбу, но Криштиану не был инициатором этого

Криштиану Роналду и Лионель Месси. Фото: Reuters. Фотоколлаж: Новости.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Нападающий сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду пригласил своего давнего соперника Лионеля Месси на свадьбу с Джорджиной Родригес. Инициатором приглашения соперника мог быть не сам футболист.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Эсегбони Луиса.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/cristiano

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По словам источника, Месси получил приглашение на свадьбу Роналду и Родригес. Инициатором этого могла быть Джорджина, которая дружит с женой Месси Антонеллой Рокуццо.

Помимо аргентинского нападающего, среди гостей также ожидают бразильского нападающего Неймара и бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который поддерживает дружеские отношения с португальским футболистом.

Свадебная церемония запланирована на 8 августа и должна состояться на родном для Роналду острове Мадейра. Торжества пройдут в соборе Фуншала, после чего гости отправятся в пятизвездочный отель. Из-за свадьбы часть отеля будет закрыта для гостей и посетителей.

Роналду и Месси в период выступлений португальца за «Реал» и «Барселону» регулярно соперничали за победы в Лиге чемпионов, чемпионатах Испании и награды лучшему футболисту мира.

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