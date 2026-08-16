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Главная Спорт Роналду собирается досрочно завершить карьеру

Роналду собирается досрочно завершить карьеру

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 22:33
Роналду заявил, что может завершить карьеру после этого сезона
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Нападающий сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду заявил, что нынешний сезон, скорее всего, станет последним в его профессиональной карьере. Легендарный футболист признался, что хочет завершить выступления, оставив после себя значительное наследие.

Об этом 41-летний Роналду рассказал в интервью Vogue, сообщает портал Новини.LIVE.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду на табло ЧМ-2026. Фото: Reuters

Роналду заговорил о завершении карьеры

По словам португальца, сезон-2026/27, скорее всего, станет для него последним в профессиональном футболе.

"Вероятно, это мой последний год в футболе. Я хочу оставить после себя большое наследие", — сказал Роналду.

Сейчас 41-летний нападающий продолжает выступать за "Аль-Наср" и остается одним из самых результативных футболистов мира. Согласно действующему контракту, по окончании этого сезона срок его соглашения с саудовским клубом истекает. По информации СМИ, за сезон Роналду должен получить около 200 миллионов долларов.

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В прошлом сезоне Роналду провел 37 матчей за "Аль-Наср" во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал три голевые передачи.

На чемпионате мира-2026 нападающий также был одним из лидеров сборной Португалии, сыграв пять матчей и забив три гола.

За свою карьеру Криштиану Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов, стал чемпионом Европы в 2016 году и дважды триумфировал в Лиге наций. Также он является пятикратным обладателем "Золотого мяча" и рекордсменом по количеству голов в составе национальных сборных, Лиге чемпионов, чемпионатах Европы и клубных чемпионатах мира.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о победе Ярославы Магучих на чемпионате Европы, которую украинка назвала подтверждением силы и характера наших спортсменов.

Также Новини.LIVE писал о ситуации с Игорем Костюком в "Динамо", где братья Суркисы довольны работой тренера и доверяют ему команду.

футбол Криштиану Роналду Аль-Наср
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар

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