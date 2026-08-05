Роналду впервые продемонстрировал свой огромный автопарк спорткаров: фото

Криштиану Роналду. Фото: Reuters/instagram.com/cristiano Фотоколлаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Португальская звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду впервые продемонстрировал свою коллекцию эксклюзивных автомобилей. Португальский футболист опубликовал фотографии из гаража, где собраны десятки дорогих спорткаров и роскошных моделей.

О публикации Роналду с автомобилями сообщил портал Новини.LIVE.

Роналду показал элитный автопарк

На новых фотографиях Роналду стоит среди своих спорткаров. В кадр попали красные Ferrari, легендарный Bugatti Veyron, а также другие премиальные автомобили, входящие в личную коллекцию футболиста.

Автопарк Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Автопарк Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Автопарк Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

В последние годы капитан сборной Португалии неоднократно приобретал редкие автомобили, но ранее демонстрировал их только в документальном фильме о себе. На снимках видно специально обустроенное пространство с дизайнерским освещением, где автомобили расположены, как в автосалоне.

Роналду давно считается одним из самых больших ценителей дорогих автомобилей среди футболистов. Его коллекция оценивается в десятки миллионов евро и включает модели Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, McLaren, Mercedes-Benz, Aston Martin, Bentley, Porsche и других производителей.

Отметим, что уже 8 августа на Мадейре должна состояться свадьба Роналду с Джорджиной Родригес.

Роналду летом сыграл за сборную Португалии на чемпионате мира, где вылетел в 1/8 финала, уступив Испании. Этот чемпионат мира стал последним в его карьере.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что уже сформировался список основных кандидатов, которые могут возглавить ФИФА после завершения срока полномочий Джанни Инфантино.

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