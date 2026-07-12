Россиянин Гассиев впервые защитил чемпионский титул, который оставил Усик

Питер Кадиру против Мурата Гассиева. Фото: российские СМИ

Андрей Андрущак Редактор

Российский боксер Мурат Гассиев впервые защитил титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. Ранее этот пояс стал вакантным после того, как от него отказался украинский боксер Александр Усик.

Соперником россиянина стал немецкий боксер Питер Кадиру, который заменил олимпийского чемпиона Тони Йоку, сообщил портал Новини.LIVE.

Как прошел поединок

Бой состоялся на арене "ВТБ Арена" в Москве. Кадиру согласился выйти на ринг менее чем за неделю до поединка и уже с первых раундов оказался под серьезным давлением чемпиона.

Гассиев постоянно прессинговал соперника, наносил силовые удары и пытался пробить его высокую защиту боковыми. Претендент большую часть времени оборонялся у канатов и почти не отвечал контратаками.

В четвертом раунде Кадиру неожиданно сменил стойку на левостороннюю, после чего на некоторое время выровнял ход поединка и даже несколько раз точно попал по чемпиону. Этот отрезок стал лучшим для аутсайдера.

Впрочем, Гассиев быстро вернул себе преимущество. Кадиру снова начал много пропускать, отступал к канатам и всё реже отвечал ударами. В шестом раунде, увидев, что боксер больше не может эффективно сопротивляться, команда Кадиру приняла решение досрочно прекратить поединок.

Таким образом, Мурат Гассиев одержал 34-ю победу в профессиональной карьере и успешно защитил пояс WBA в супертяжелом весе.

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