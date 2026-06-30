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Главная Спорт Сборная Украины U-19 начала выступление на Евро-2026 с уверенной победы над Хорватией

Сборная Украины U-19 начала выступление на Евро-2026 с уверенной победы над Хорватией

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 08:02
Сборная Украины U-19 обыграла Хорватию в стартовом матче Евро-2026
Сборная Украины U-19. Фото: УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 удачно стартовала на чемпионате Европы-2026. Команда Дмитрия Михайленко в первом туре группового этапа одержала уверенную победу над хозяевами турнира — сборной Хорватии.

О результате первого матча сообщил портал Новини.LIVE.

Украинцы переломили ход матча

Хозяева открыли счет на 22-й минуте, когда Иван Барич реализовал пенальти, пробив точно в нижний угол ворот. Впрочем, преимущество хорватов продлилось недолго — уже через четыре минуты Дмитрий Богданов после подачи с углового ударом головой восстановил равновесие.

После перерыва украинская команда полностью перехватила инициативу. На 48-й минуте Никита Калюжный точным ударом с острого угла вывел сине-желтых вперёд, а ещё через девять минут Павел Люсин мощным дальним ударом в угол ворот увеличил преимущество украинцев.

В конце встречи хорваты пытались вернуть интригу, однако Назарий Домчак несколько раз спас свою команду. Уже в компенсированное время Анджело Шутало после удара головой попал в штангу.

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Голы: Барич, 22 (пен.) — Богданов, 26, Калюжный, 48, Люсин, 57.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что две сестры из Португалии стали одними из самых ярких болельщиц чемпионата мира 2026 года, а одна из них находится в отношениях с игроком национальной сборной.

Также Новини.LIVE писал, что капитан одной из команд-участниц ЧМ-2026 оказался под следствием после обвинений в изнасиловании переводчицы.

Сборная Хорватии по футболу Сборная Украины U-19 Чемпионат Европы
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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