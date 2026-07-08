Украина драматично уступила Германии в полуфинале Евро-2026 U-19

Матч Украина — Германия. Фото: УАФ

Сборная Украины U-19 завершила выступление на чемпионате Европы-2026, уступив Германии в полуфинале турнира. Команда Дмитрия Михайленко открыла счёт в конце первого тайма, однако не смогла удержать преимущество и проиграла со счётом 1:2.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Украина повела в счете перед перерывом

Первый тайм прошел под территориальным преимуществом сборной Германии. Соперник больше владел мячом, регулярно угрожал воротам украинцев, но надежно действовали защитники и голкипер Назар Домчак, который несколько раз спас команду.

Несмотря на давление немцев, именно украинская сборная открыла счёт. На 43-й минуте Никита Калюжный выполнил точную подачу в штрафную площадку, а Виталий Глют выиграл борьбу на втором этаже и ударом головой отправил мяч в сетку. Для нападающего этот гол стал третьим на турнире.

Впрочем, ещё до перерыва Германия сумела восстановить равновесие. Уже в добавленное время Отто Штанге принял передачу Мамузы Лума, развернулся в штрафной площадке и точным ударом в нижний угол сравнял счет — 1:1.

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После перерыва немецкая команда продолжила давить, создавая опасные моменты у ворот Украины. Домчак ещё несколько раз продемонстрировал высокое мастерство, спасая команду после сложных ударов.

Украинцы отвечали контратаками, однако создать достаточное количество острых моментов у чужих ворот не удалось.

Когда матч уже приближался к дополнительному времени, Германия вырвала победу. На первой компенсированной минуте Штанге отдал голевую передачу на Франсиса Оньеку, который с близкого расстояния отправил мяч в сетку и вывел свою команду в финал.

Украина U-19 — Германия U-19 — 1:2

Голы: Глют, 43 — Штанге, 45+1, Оньека, 90+1.

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