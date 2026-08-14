Кто такая Ангелина Топич, которая станет соперницей Магучих на ЧЕ-2026

Сербка Топич на ЧЕ-2026: дочь легенды бросила вызов Магучих
Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко вышли в финал чемпионата Европы по легкой атлетике. Одной из их главных соперниц станет сербка Ангелина Топич, которая также успешно прошла квалификацию и вышла в финал.
Несмотря на молодой возраст, сербская легкоатлетка уже входит в мировую элиту и считается одной из самых перспективных прыгуний, сообщил портал Новини.LIVE.
В финал женских прыжков в высоту вышли Магучих и Геращенко (обе — Украина), Топич (Сербия), Кристина Гонзель (Германия), Елена Куличенко (Кипр), Мерел Маес (Бельгия), Луиз Экман (Швеция), Мария Вукович (Черногория), Кармен Бруус (Эстония), Азия Тавернини и Идея Пьерони (обе — Италия), Элла Юннила (Финляндия) и Морган Лейк (Великобритания).
Дочь двух легенд легкой атлетики
Топич родилась в Белграде в семье известных спортсменов. Ее отец Драгутин Топич — чемпион Европы и многолетний рекордсмен Сербии по прыжкам в высоту, а мать Биляна Топич — рекордсменка страны в тройном прыжке и финалистка чемпионата мира. Именно отец, участвовавший в шести Олимпиадах, тренирует Ангелину с самого начала ее карьеры.
Еще в 17 лет Топич стала самой молодой призеркой чемпионата Европы-2022, завоевав бронзовую медаль. С тех пор она стабильно входит в число лучших прыгуний мира.
Уже преодолела два метра
В 2026 году 21-летняя сербка впервые в карьере преодолела высоту 2,00 метра, установив национальный рекорд и выйдя на новый уровень. Сейчас она занимает место в топ-5 мирового рейтинга World Athletics.
За последние два года Топич собрала солидную коллекцию наград. Она стала серебряной призеркой чемпионата Европы-2024, вместе с Магучихом — бронзовой призеркой чемпионата мира-2025, серебряной призеркой чемпионата мира в помещении-2026 и серебряной призеркой чемпионата Европы в помещении.
Именно Топич вместе с Магучих и Жодзик специалисты называют главными претендентками на медали чемпионата Европы-2026.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Максим Калиниченко объяснил, почему часть украинцев после его многолетних выступлений в России считает футболиста чужим.
Также Новини.LIVE рассказывал о Марии Жодзик, которая после смены спортивного гражданства выступает за Польшу и соревнуется с Ярославой Магучих в прыжках в высоту.