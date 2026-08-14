Кто такая Ангелина Топич, которая станет соперницей Магучих на ЧЕ-2026

Ангелина Топич. Фото: instagram.com/angelinatopic

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко вышли в финал чемпионата Европы по легкой атлетике. Одной из их главных соперниц станет сербка Ангелина Топич, которая также успешно прошла квалификацию и вышла в финал.

Несмотря на молодой возраст, сербская легкоатлетка уже входит в мировую элиту и считается одной из самых перспективных прыгуний, сообщил портал Новини.LIVE.

В финал женских прыжков в высоту вышли Магучих и Геращенко (обе — Украина), Топич (Сербия), Кристина Гонзель (Германия), Елена Куличенко (Кипр), Мерел Маес (Бельгия), Луиз Экман (Швеция), Мария Вукович (Черногория), Кармен Бруус (Эстония), Азия Тавернини и Идея Пьерони (обе — Италия), Элла Юннила (Финляндия) и Морган Лейк (Великобритания).

Ангелина Топич. Фото: instagram.com/angelinatopic

Дочь двух легенд легкой атлетики

Топич родилась в Белграде в семье известных спортсменов. Ее отец Драгутин Топич — чемпион Европы и многолетний рекордсмен Сербии по прыжкам в высоту, а мать Биляна Топич — рекордсменка страны в тройном прыжке и финалистка чемпионата мира. Именно отец, участвовавший в шести Олимпиадах, тренирует Ангелину с самого начала ее карьеры.

Еще в 17 лет Топич стала самой молодой призеркой чемпионата Европы-2022, завоевав бронзовую медаль. С тех пор она стабильно входит в число лучших прыгуний мира.

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Ангелина Топич. Фото: instagram.com/angelinatopic

Уже преодолела два метра

В 2026 году 21-летняя сербка впервые в карьере преодолела высоту 2,00 метра, установив национальный рекорд и выйдя на новый уровень. Сейчас она занимает место в топ-5 мирового рейтинга World Athletics.

За последние два года Топич собрала солидную коллекцию наград. Она стала серебряной призеркой чемпионата Европы-2024, вместе с Магучихом — бронзовой призеркой чемпионата мира-2025, серебряной призеркой чемпионата мира в помещении-2026 и серебряной призеркой чемпионата Европы в помещении.

Именно Топич вместе с Магучих и Жодзик специалисты называют главными претендентками на медали чемпионата Европы-2026.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Максим Калиниченко объяснил, почему часть украинцев после его многолетних выступлений в России считает футболиста чужим.

Также Новини.LIVE рассказывал о Марии Жодзик, которая после смены спортивного гражданства выступает за Польшу и соревнуется с Ярославой Магучих в прыжках в высоту.