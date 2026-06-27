Шахтер хочет подписать нападающего Сантоса Матеуса Шавьера

Матеус Шавьер и игроки "Шахтера". Фото: "Сантос"/"Шахтер"

Донецкий "Шахтер" может в ближайшее время оформить еще один трансфер из Бразилии. Украинский клуб сделал предложение "Сантосу" о переходе одного из самых перспективных воспитанников академии — 18-летнего нападающего Матеуса Шавьера.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на UOL.

Матеус Шавьер и Неймар. Фото: Divulgação

"Сантос" рассматривает возможность продажи нападающего

По информации источника, предложение "Шахтера" может составить пять миллионов долларов. Руководство «Сантоса» уже анализирует условия возможного трансфера, поскольку клуб находится в сложном финансовом положении.

Сообщается, что долг бразильского гранда достиг примерно 212,4 млн долларов, а дефицит бюджета только за первый квартал составил около 7,8 млн долларов. Из-за этого руководство вынуждено искать возможности для продажи футболистов, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию и избежать трансферных санкций.

Матеус Шавьер является одним из лидеров молодежной команды "Сантоса", однако пока не смог закрепиться в основном составе. По данным бразильских журналистов, тренерский штаб не считает его незаменимым, поэтому клуб готов рассмотреть выгодное предложение.

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Если сделка состоится, Шавье может стать еще одним молодым бразильским футболистом, который перейдет в "Шахтер"2. На этой неделе "горняки" уже приобрели бразильца Райана Роберто.

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