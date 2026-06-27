Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шахтер планирует приобрести одноклубника Неймара

Шахтер планирует приобрести одноклубника Неймара

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 09:03
Шахтер хочет подписать нападающего Сантоса Матеуса Шавьера
Матеус Шавьер и игроки "Шахтера". Фото: "Сантос"/"Шахтер"

Донецкий "Шахтер" может в ближайшее время оформить еще один трансфер из Бразилии. Украинский клуб сделал предложение "Сантосу" о переходе одного из самых перспективных воспитанников академии — 18-летнего нападающего Матеуса Шавьера.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на UOL.

Матеус Шавьер
Матеус Шавьер и Неймар. Фото: Divulgação

"Сантос" рассматривает возможность продажи нападающего

По информации источника, предложение "Шахтера" может составить пять миллионов долларов. Руководство «Сантоса» уже анализирует условия возможного трансфера, поскольку клуб находится в сложном финансовом положении.

Сообщается, что долг бразильского гранда достиг примерно 212,4 млн долларов, а дефицит бюджета только за первый квартал составил около 7,8 млн долларов. Из-за этого руководство вынуждено искать возможности для продажи футболистов, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию и избежать трансферных санкций.

Матеус Шавьер является одним из лидеров молодежной команды "Сантоса", однако пока не смог закрепиться в основном составе. По данным бразильских журналистов, тренерский штаб не считает его незаменимым, поэтому клуб готов рассмотреть выгодное предложение.

Читайте также:

Если сделка состоится, Шавье может стать еще одним молодым бразильским футболистом, который перейдет в "Шахтер"2. На этой неделе "горняки" уже приобрели бразильца Райана Роберто.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Килиан Мбаппе продолжил переписывать историю чемпионатов мира, опередив Лионеля Месси.

Также Новини.LIVE писал, что немецкий боксер Агит Кабаел поддержал решение Александра Усика отказаться от чемпионских поясов.

Ваша пробная версия Premium истекла

ФК Шахтер Футбол трансферы ФК Сантос
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации