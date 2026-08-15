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Главная Спорт Шахтер шокировал потенциального покупателя ценой Марлона Гомеса

Шахтер шокировал потенциального покупателя ценой Марлона Гомеса

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 23:59
Шахтер назначил цену на лидера центра поля Марлона Гомеса
Марлон Гомес. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" этим летом имел возможность продать одного из своих центральных полузащитников, однако трансфер так и не состоялся. Бразильский "Васко да Гама" интересовался возвращением Марлона Гомеса, но финансовые требования украинского клуба оказались слишком высокими для потенциального покупателя.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Colina em Foco.

Марлон Гомес
Марлон Гомес в матче за "горняков". Фото: "Шахтер"

"Шахтер" не устроил бразильцев

По информации бразильского журналиста Жоэла Сильвы, "Васко да Гама" активно искал центрального полузащитника и рассматривал кандидатуру 22-летнего игрока "Шахтера".

Источник утверждает, что Марлон не возражал против возвращения в Бразилию. Однако переговоры не продвинулись из-за финансовых условий украинского клуба.

По словам Сильвы, "Шахтер" оценил своего полузащитника в 20 миллионов евро. Для «Васко да Гама» такая сумма оказалась недостижимой из-за нынешних финансовых возможностей клуба.

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Ранее сообщалось, что интерес к Марлону Гомесу также проявляет саудовский "Аль-Ахли".

Гомес является воспитанником "Васко да Гама". В "Шахтер" он перешел в 2024 году за 12 миллионов евро, хотя, по другим данным, сумма трансфера могла составить 10,8 миллиона евро.

За донецкий клуб бразилец провел 81 матч, забил 10 голов и сделал семь результативных передач. По оценке статистического портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал об Олеге Дорощуке, который в борьбе с Джанмарко Тамбери завоевал для Украины серебряную медаль чемпионата Европы.

Также Новини.LIVE сообщал, что переход Родри станет серьёзной финансовой нагрузкой для "Барселоны", ведь вместе с зарплатой футболиста клуб потратит около 210 млн евро.

Бразилия ФК Шахтер Марлон Гомес
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар

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