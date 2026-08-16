Шеремет завоевал золото на Евро-2026 по плаванию, установив рекорд Украины

Никита Шеремет. Фото: ukrswim

Украинский пловец Никита Шеремет стал чемпионом Европы-2026 по водным видам спорта на дистанции 50 метров вольным стилем. В финале в Париже 19-летний украинец установил новый рекорд Украины, а Владислав Бухов завершил соревнования на пятом месте.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспильне".

Шеремет завоевал золото, установив рекорд Украины

Накануне финала Шеремет повторил национальный рекорд Украины, принадлежавший Владиславу Бухову, проплыв полуфинал за 21,38 секунды и возглавив общий зачет. Сам Бухов также выиграл свой полуфинальный заплыв с результатом 21,51 секунды, квалифицировавшись в финал с третьим результатом.

В решающем заплыве Шеремет выступил ещё сильнее. Украинец преодолел дистанцию за 21,13 секунды, установил новый рекорд Украины и уверенно завоевал золотую медаль чемпионата Европы.

Бухов финишировал пятым с результатом 21,58 секунды.

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Как завершился финал

Серебряную медаль завоевал Егор Корнев, выступающий в нейтральном статусе, с результатом 21,37 секунды. Такое же время показал серб Андрей Барна, однако уступил второе место по дополнительным показателям и стал бронзовым призером. Четвертое место занял венгр Кристоф Милак.

Для Шеремета это первое золото взрослого чемпионата Европы на длинной воде. Ранее, в 2025 году, он стал серебряным призером чемпионата Европы на дистанции 50 метров вольным стилем в 25-метровом бассейне.

Украина впервые с 2021 года была представлена сразу двумя пловцами в финале чемпионата Европы. Последний раз это произошло в заплыве на 800 метров вольным стилем, где за медали боролись Михаил Романчук и Сергей Фролов.

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