Шотландии позволят использовать волынки во время Евро-2024 — как долго действовал запрет

Шотландский оркестр волынок. Фото: Reuters

УЕФА официально разрешил сборной Шотландии использовать волынки на матчах Евро-2024. Музыкальные инструменты на стадионах были запрещены после ЧМ-2010 в ЮАР, когда на стадионах ничего не было слышно из-за вувузелов.

Об этом пишет ESPN, передает Новини.LIVE.

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Но во время Мундиаля в Северной Африке украинских фанатов переплюнули местные зрители, очень громко использовавшие национальный музыкальный инструмент вувузелы, издающие специфический и не для всех приятный звук.

Оказывается, волынки можно было использовать

С того момента на стадионы было запрещено проносить какие-либо "механические устройства, издающие звуки". Однако запрет, как выяснилось, не касается волынок.

Bagpipes allowed inside Euro 2024 stadiums https://t.co/UUzg1dMUpf — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) February 8, 2024

"Болельщики могут приносить на стадион инструменты, но им придется зарегистрировать их в своих национальных ассоциациях, которые будут нести ответственность за централизацию деятельности болельщиков на стадионе", — заявили в УЕФА на фан-форуме.

Таким образом, шотландские болельщики смогут посещать матчи с волынками, если их зарегистрируют в национальной ассоциации.

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