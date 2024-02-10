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Шотландии позволят использовать волынки во время Евро-2024 — как долго действовал запрет

10 февраля 2024 16:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Шотландии позволят использовать волынки во время Евро-2024 — как долго действовал запрет
Шотландский оркестр волынок. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

УЕФА официально разрешил сборной Шотландии использовать волынки на матчах Евро-2024. Музыкальные инструменты на стадионах были запрещены после ЧМ-2010 в ЮАР, когда на стадионах ничего не было слышно из-за вувузелов.

Об этом пишет ESPN, передает Новини.LIVE.

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Болельщики в украинском футболе хорошо помнят, как раньше на стадионах пользовались дудками. Многих это смущало и мешало смотреть матчи.

Но во время Мундиаля в Северной Африке украинских фанатов переплюнули местные зрители, очень громко использовавшие национальный музыкальный инструмент вувузелы, издающие специфический и не для всех приятный звук.

Оказывается, волынки можно было использовать

С того момента на стадионы было запрещено проносить какие-либо "механические устройства, издающие звуки". Однако запрет, как выяснилось, не касается волынок.

"Болельщики могут приносить на стадион инструменты, но им придется зарегистрировать их в своих национальных ассоциациях, которые будут нести ответственность за централизацию деятельности болельщиков на стадионе", — заявили в УЕФА на фан-форуме.

Таким образом, шотландские болельщики смогут посещать матчи с волынками, если их зарегистрируют в национальной ассоциации.

Напомним, 10 февраля в Мадриде "Реал" Андрея Лунина сыграет против "Жироны" Артема Довбика и Виктора Цыганкова. Анонс центрального матча Ла Лиги.

Футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова по аннексу ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду у него 1+1.

Предстоящим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб. 

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб.

Вооруженные силы Украины показали, как выглядит легендарная донецкая "Донбасс Арена" во время оккупации.

футбол
музыка
Шотландия
ЮАР
Евро-2024

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