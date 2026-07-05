Сотрудники ТЦК привлекли вратаря сборной Украины и нападающего из Кременчуга

Эдуард Захарченко. Фото: ФХУ

Андрей Гончар Редактор

Двое хоккеистов клуба "Кременчуг" — вратарь Эдуард Захарченко и нападающий Егор Безуглый были мобилизованы в Вооруженные силы Украины. Игроков забрали во время проверки на ледовой арене "Айсберг" в Кременчуге, где команда проводит тренировки и домашние матчи чемпионата.

О мобилизации спортсменов сообщил бывший вратарь сборной Украины Артур Оганджанян, передает портал Новини.LIVE.

Мобилизация хоккеистов "Кременчуга"

По словам Оганджаняна, представители ТЦК прибыли с проверкой непосредственно на арену во время тренировки клуба. По завершении проверки оба спортсмена были мобилизованы и направлены в Вооруженные силы Украины для прохождения службы.

Он добавил, что не располагает дополнительными подробностями относительно дальнейшего распределения игроков, но подтвердил сам факт их мобилизации.

Захарченко выступает за "Кременчуг" с весны 2025 года и является действующим вратарем сборной Украины по хоккею. За это время он закрепился в качестве одного из ключевых игроков клуба.

Безуглый также является игроком "Кременчуга" и выступает на позиции нападающего, имея опыт выступлений в чемпионате Украины.

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