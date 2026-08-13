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Главная Спорт Свитолина проиграла в Торонто: сколько денег заработала украинка

Свитолина проиграла в Торонто: сколько денег заработала украинка

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 11:26
Свитолина заработала почти 300 тысяч долларов на турнире в Торонто
Элина Свитолина. Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступление на турнире WTA 1000 в Торонто, уступив в полуфинале польской теннисистке Изе Свентек. Несмотря на поражение, украинка заработала самые большие призовые среди всех представительниц Украины на этом турнире и существенно пополнила свой банковский счет.

О доходе Свитолиной сообщил портал Новини.LIVE.

Свитолина уступила Свентек

Свитолина не смогла пробиться в финал престижного турнира в Канаде. Украинка уступила Свентек в трех сетах — 3:6, 6:1, 3:6. Матч длился 2 часа 19 минут.

Несмотря на поражение, выход в полуфинал принес Элине 297 315 долларов призовых. Именно такая сумма предусмотрена для теннисисток, завершающих борьбу на этой стадии турнира WTA 1000 в Торонто.

На пути к полуфиналу Свитолина одолела теннисистку из нейтральной зоны Екатерину Александрову, а матч со Свентек стал для неё 16-м полуфиналом на турнирах категории WTA 1000 и третьим именно в Торонто. В 2017 году украинка выиграла этот турнир, а в этот раз не смогла выйти в свой седьмой финал на "тысячниках".

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Победительнице турнира предусмотрено 1 085 220 долларов, тогда как финалистка гарантированно получит 564 920 долларов. Таким образом, Свитолина завершила выступление в шаге от возможности почти удвоить свои призовые.

Отметим, что в четвертом круге турнира Свентек обыграла Марту Костюк.

В финале турнира Свентек сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Хави Эрнандес впервые в карьере возглавил национальную сборную и сменил Рональда Кумана у руля сборной Нидерландов.

Также Новини.LIVE сообщал, что следующим соперником Василия Ломаченко может стать Чарли Суарес, победа над которым приблизит украинца к новому титульному бою.

Элина Свитолина Ига Свентек Торонто
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар

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