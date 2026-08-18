Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Цыганкову грозит длительное отстранение и максимальный штраф

Цыганкову грозит длительное отстранение и максимальный штраф

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 18:42
Цыганкову хотят отстранить от должности и оштрафовать в Жироне
Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Вингер сборной Украины и испанской "Жироны" Виктор Цыганков может понести суровое наказание после конфликта с клубом. Если вина футболиста будет доказана, ему грозят штраф и временное отстранение.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo.

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Цыганкову грозит наказание

Ранее "Жирона" сообщила об открытии дисциплинарного разбирательства в отношении украинского футболиста. Причиной стало то, что, по словам главного тренера Кике Альвареса, Цыганков отказался переодеваться и выходить на поле в матче против "Леганеса".

Согласно коллективному соглашению между Ла Лигой и Ассоциацией футболистов Испании (AFE), такие действия могут быть квалифицированы как серьезное или особо серьезное дисциплинарное нарушение.

Если инцидент признают серьезным нарушением, украинцу может грозить отстранение от работы и выплаты зарплаты на срок от двух до десяти дней, а также денежный штраф.

Читайте также:

В случае признания нарушения особо серьезным Цыганкова могут отстранить на срок до одного месяца и оштрафовать на сумму до 25% месячной зарплаты в пределах 100 тысяч евро, а также на дополнительные 10% от суммы, превышающей этот порог. В исключительных случаях дисциплинарный регламент также допускает расторжение контракта, однако, по информации испанских СМИ, "Жирона" заинтересована в продаже футболиста, а не в досрочном прекращении сотрудничества.

Напомним, ранее стало известно, что россиян пока не хотят допускать в биатлон.

Портал Новини.LIVE писал о решении главного тренера "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги изгнать Карима Бензема.

штраф Виктор Цыганков Испанская Ла Лига Жирона украинские легионеры (футбол)
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации