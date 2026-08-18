Цыганкову грозит длительное отстранение и максимальный штраф

Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Агабекян Карен редактор, спортивный обозреватель

Вингер сборной Украины и испанской "Жироны" Виктор Цыганков может понести суровое наказание после конфликта с клубом. Если вина футболиста будет доказана, ему грозят штраф и временное отстранение.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo.

Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Цыганкову грозит наказание

Ранее "Жирона" сообщила об открытии дисциплинарного разбирательства в отношении украинского футболиста. Причиной стало то, что, по словам главного тренера Кике Альвареса, Цыганков отказался переодеваться и выходить на поле в матче против "Леганеса".

Согласно коллективному соглашению между Ла Лигой и Ассоциацией футболистов Испании (AFE), такие действия могут быть квалифицированы как серьезное или особо серьезное дисциплинарное нарушение.

Если инцидент признают серьезным нарушением, украинцу может грозить отстранение от работы и выплаты зарплаты на срок от двух до десяти дней, а также денежный штраф.

В случае признания нарушения особо серьезным Цыганкова могут отстранить на срок до одного месяца и оштрафовать на сумму до 25% месячной зарплаты в пределах 100 тысяч евро, а также на дополнительные 10% от суммы, превышающей этот порог. В исключительных случаях дисциплинарный регламент также допускает расторжение контракта, однако, по информации испанских СМИ, "Жирона" заинтересована в продаже футболиста, а не в досрочном прекращении сотрудничества.

Напомним, ранее стало известно, что россиян пока не хотят допускать в биатлон.

Портал Новини.LIVE писал о решении главного тренера "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги изгнать Карима Бензема.