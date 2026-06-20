Турки Аль-аш-Шейх сообщил о своей тяжелой болезни

Турки Аль-аш-Шейх. Фото: instagram.com/turki

Андрей Андрущак Редактор

Глава Генерального управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-аш-Шейх сделал заявление о своем состоянии. Один из самых влиятельных функционеров современного бокса впервые публично высказался о возможных проблемах со здоровьем.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Ring.

Турки Аль-аш-Шейх. Фото: instagram.com/turki

Аль-аш-Шейх хочет объединить бокс, пока не возникли проблемы с памятью

В своем обращении саудовский функционер заявил, что намерен организовать встречу между ключевыми фигурами профессионального бокса. Среди них — президент UFC Дана Уайт, президент WWE Ник Хан, а также известные британские промоутеры Фрэнк Уоррен и Эдди Хирн.

Аль-аш-Шейх подчеркнул, что его целью по-прежнему остается объединение усилий крупнейших игроков индустрии и дальнейшее развитие бокса. Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся достичь компромисса между сторонами и реализовать масштабные изменения в этом виде спорта.

В то же время функционер добавил, что хочет завершить эти проекты до того момента, когда могут начаться серьезные проблемы с памятью. По его словам, это может произойти в ближайшее время.

Сообщения о возможных проблемах со здоровьем появлялись и раньше

Слова Аль-аш-Шейха привлекли особое внимание из-за сообщений, которые на протяжении многих лет появлялись в спортивной среде. Ранее в ряде СМИ появлялась информация о том, что саудовский функционер проходит регулярное лечение в Нью-Йорке.

Также в открытых источниках сообщалось, что еще в 2015 году у Аль-аш-Шейха якобы диагностировали опухоль головного мозга. В то же время официального подтверждения этой информации никогда не было.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о реакции экс-футболиста сборной Украины на события в Москве после очередной атаки беспилотников.

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