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Главная Спорт Украина объявила в международный розыск главу футбольной академии Бенфики

Украина объявила в международный розыск главу футбольной академии Бенфики

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 21:26
Бывшая глава академии Бенфика Украина объявлена в розыск Интерполом
Мария Кривопишина возглавляла академию "Бенфики". Фото: facebook.com/benficaukraine

Директора ООО "Футбольная академия Бенфика Украина" Марию Кривопишину объявили в международный розыск. Соответствующее решение принято в рамках расследования гибели 10-летнего мальчика в футбольном лагере летом 2023 года.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пост матери погибшего ребенка Светланы Гончарук в Facebook.

Кривопишину разыскивает Интерпол

По словам Гончарук, семья получила официальное подтверждение того, что Кривопишина объявлена в международный розыск. Она считает, что этот шаг имеет важное значение для дальнейшего привлечения к ответственности всех лиц, которых следствие считает причастными к этой трагедии.

Также женщина поблагодарила правоохранительные органы, в частности Офис Генерального прокурора и Киевскую областную прокуратуру, за работу над делом.

Ранее Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о заочном заключении Кривопишиной под стражу.

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Что известно о гибели мальчика

Трагедия произошла в августе 2023 года на территории комплекса Olympic Village, где проходил лагерь футбольной академии «Бенфика». По данным следствия, 10-летний Иван Гончарук утонул в озере во время отдыха.

Правоохранители установили, что в момент трагедии группа детей находилась у водоема без надлежащего присмотра. В том же году тренеру лагеря сообщили о подозрении по статье об оставлении в опасности, повлекшем смерть малолетнего ребенка.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-аш-Шейх рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.

Также Новини.LIVE писал, что украинская легкоатлетка Юлия Левченко получила неожиданную травму в разгар сезона.

смерть Бенфика розыск
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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