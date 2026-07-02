Сборная Украины U-19 обыграла Сербию и досрочно вышла в полуфинал Евро-2026

Сербия — Украина. Фото: УАФ

Сборная Украины U-19 одержала вторую подряд победу на чемпионате Европы-2026. Команда Дмитрия Михайленко обыграла Сербию со счетом 2:1.

"Сине-желтые" досрочно обеспечили себе выход в полуфинал турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

Глют оформил победный дубль

Матч начался для сборной Украины так же непросто, как и предыдущий поединок против Хорватии (3:1). Уже на 16-й минуте Джордже Ранкович вывел сербов вперед, заставив "сине-желтых" отыгрываться.

Украинцы быстро ответили на пропущенный мяч. Героем первого тайма стал Виталий Глют, который менее чем за пять минут оформил дубль. На 32-й минуте он восстановил равновесие, а уже на 36-й дальним ударом вывел украинскую команду вперед.

После перерыва сербы пытались спасти матч, однако сборная Украины надежно действовала в обороне и не позволила сопернику создать достаточно опасных моментов. В итоге счет до финального свистка не изменился.

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Победа гарантировала сборной Украины досрочный выход в полуфинал чемпионата Европы-2026. Кроме того, "сине-желтые" обеспечили себе участие в чемпионате мира-2027 среди команд до 20 лет, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане.

Заключительный матч группового этапа украинцы проведут 5 июля против сборной Италии.

Сербия U-19 — Украина U-19 — 1:2

Голы: Ранкович, 16 — Глют, 32, 36.

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