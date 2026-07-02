Украина разгромила Грузию и вышла в решающий раунд отборочного турнира к ЧМ-2027

Матч Украина — Грузия. Фото: ФБУ

Андрей Гончар Редактор

Сборная Украины по баскетболу одержала уверенную победу над Грузией в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2027. Победа со счетом 95:76 обеспечила "сине-желтым" досрочный выход во второй этап отбора.

О победе Украины сообщил портал Новини.LIVE.

Михайлюк стал самым результативным игроком матча

Украинская команда активно начала встречу и уже в первой четверти захватила инициативу. "Сине-желтые" завершили стартовый отрезок с преимуществом 30:27, а к большому перерыву увеличили отрыв до восьми очков.

После перерыва украинцы полностью контролировали ход игры. В третьей четверти их преимущество достигло 23 очков благодаря точным трехочковым и уверенной реализации штрафных бросков. В заключительной десятиминутке сборная Украины не позволила сопернику сократить отставание и спокойно довела матч до победы.

Самым результативным игроком встречи стал Святослав Михайлюк, который в первом официальном матче после возвращения в национальную команду набрал 28 очков. Еще 20 очков в активе сборной Украины записал Александр Ковляр.

Украина — Грузия — 95:76 (30:27, 19:14, 26:19, 20:16).

Украина: Ковляр — 20 очков + 6 передач, Михайлюк — 28 очков + 5 подборов + 4 передачи, Ткаченко — 5, Бобров — 9 + 5 подборов, Скапинцев — 17 + 14 подборов; Войналович — 7, Лукашов — 6, Кличко — 2 + 5 подборов, Ковалев — 1, Тиртишник — 0, Кобзистый — 0, Шелист — 0.

Благодаря этой победе сборная Украины гарантировала себе место во втором этапе квалификации чемпионата мира-2027, где будут разыграны путевки в финальную часть турнира. Заключительный матч первого этапа отбора украинцы проведут 5 июля против сборной Дании.

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