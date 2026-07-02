Украина разгромила Грузию и вышла в решающий раунд отборочного турнира к ЧМ-2027
Сборная Украины по баскетболу одержала уверенную победу над Грузией в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2027. Победа со счетом 95:76 обеспечила "сине-желтым" досрочный выход во второй этап отбора.
О победе Украины сообщил портал Новини.LIVE.
Михайлюк стал самым результативным игроком матча
Украинская команда активно начала встречу и уже в первой четверти захватила инициативу. "Сине-желтые" завершили стартовый отрезок с преимуществом 30:27, а к большому перерыву увеличили отрыв до восьми очков.
После перерыва украинцы полностью контролировали ход игры. В третьей четверти их преимущество достигло 23 очков благодаря точным трехочковым и уверенной реализации штрафных бросков. В заключительной десятиминутке сборная Украины не позволила сопернику сократить отставание и спокойно довела матч до победы.
Самым результативным игроком встречи стал Святослав Михайлюк, который в первом официальном матче после возвращения в национальную команду набрал 28 очков. Еще 20 очков в активе сборной Украины записал Александр Ковляр.
Украина — Грузия — 95:76 (30:27, 19:14, 26:19, 20:16).
Украина: Ковляр — 20 очков + 6 передач, Михайлюк — 28 очков + 5 подборов + 4 передачи, Ткаченко — 5, Бобров — 9 + 5 подборов, Скапинцев — 17 + 14 подборов; Войналович — 7, Лукашов — 6, Кличко — 2 + 5 подборов, Ковалев — 1, Тиртишник — 0, Кобзистый — 0, Шелист — 0.
Благодаря этой победе сборная Украины гарантировала себе место во втором этапе квалификации чемпионата мира-2027, где будут разыграны путевки в финальную часть турнира. Заключительный матч первого этапа отбора украинцы проведут 5 июля против сборной Дании.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, кому Арда Туран отдал предпочтение в споре между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Также Новини.LIVE писал о возлюбленной Джуда Беллингема, которая привлекла внимание болельщиков во время чемпионата мира-2026.
Читайте Новини.live!