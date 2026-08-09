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Главная Спорт Украинец Шелестюк вернулся на ринг и завоевал титул

Украинец Шелестюк вернулся на ринг и завоевал титул

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 10:53
Тарас Шелестюк завоевал титул WBO International после победы над Муньйосом
Тарас Шелестюк после боя. Фото: instagram.com/tarasshelestyuk

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк вернулся на ринг. Кроме того, он завоевал пояс WBO International.

В титульном поединке призер Олимпийских игр 2012 года уверенно победил представителя Эквадора Андреса Муньоса, сообщил портал Новини.LIVE.

Тарас Шелестюк
Тарасу Шелестюку подняли руку. Фото: instagram.com/tarasshelestyuk

Шелестюк по-прежнему в хорошей форме

Украинец в 40 лет провел с соперником все десять раундов. По итогам боя все трое судей отдали победу Шелестюку.

Для украинского боксера этот пояс стал первым с 2016 года, когда он владел титулом WBO NABO. После этого он десять лет не боролся за титулы.

Победа над Муньйосом стала уже 22-й в профессиональной карьере украинца. При этом Шелестюк остается непобежденным: в его активе 22 победы, одна ничья и ни одного поражения. Большинство своих успешных поединков он завершил досрочно — на счету украинца 12 нокаутов.

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До этого Тарас в последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда единогласным решением судей победил венесуэльца Энтони Саеза.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что болельщики "Челси" остались недовольны игрой Михаила Мудрика во втором матче украинца после возвращения на поле.

Также Новини.LIVE писал, что Марта Костюк завершила выступления на турнире в Торонто после поражения от Иги Свентек и получила солидные призовые.

WBO украинские боксеры Тарас Шелестюк
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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